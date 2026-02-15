  1. Ekonomim
  3. Evde Bakım Yardımı ödemeleri, hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklama ile bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.

Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"516 bin vatandaşımız yararlanıyor"

Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldiğini hatırlatan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

