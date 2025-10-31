  1. Ekonomim
EPDK, meskenlerde düşük tarifeli elektrik sınırını 5.000 kWh’den 4.000 kWh’e düşürdü. 1 Ocak 2026’dan itibaren bu sınırı aşan tüketimler, daha yüksek tarifeden faturalandırılacak; evde şarj artık neredeyse dışarıdaki fiyatlarla eşdeğer hale gelecek.

Evde elektrikli araç şarjı 2026’da daha pahalı olacak!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak 2026’dan itibaren meskenlerde uygulanacak düşük tarifeli elektrik sınırını 5.000 kWh’den 4.000 kWh’e düşürdü. Bu karar Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı No: 13912 ile de resmiyet kazandı.

Evde elektrikli araç şarjı 2026’da daha pahalı olacak! - Resim : 1

Yeni düzenlemeye göre, kamu kurum ve kuruluşları, apartmanlar ve bağımsız bölümler dahil meskenlerde yapılan elektrik tüketimleri, yıllık 4.000 kWh’ı aşarsa, daha yüksek fiyatlı Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden (SKTT) faturalandırılacak.

EPDK’nın açıklamasında, yeni sınırın kamu destekli tesisler ve tarımsal faaliyetler için de farklı uygulamalara tabi olacağı belirtildi. 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni katsayılar ve tarife uygulamaları yürürlüğe girecek.

"Evinde EV şarj eden adeta cezalandırılmış oluyor"

Gazeteci Emre Özpeynirci de sosyal medya hesabı X'te bu konuya değindi.

Özpeynirci, evde şarjın artık eskisi kadar avantajlı olmayacağını ve dışarıdaki AC şarj fiyatlarına yaklaşacağını belirterek, "Kısacası, evinde EV şarj eden adeta cezalandırılmış oluyor. Belki de zaten 'yüksek gelir grubudur' diye düşünülüyordu" diyor.

Bu durum, özellikle evde elektrikli araç (EV) şarj eden kullanıcıları etkileyecek. Örneğin, haftada bir kez 50 kW’lık şarj yapan bir kullanıcı, diğer ev tüketimiyle birlikte sınırı kolayca aşabiliyor.

Böylece, evinde EV şarj edenler 2026 itibariyle daha yüksek elektrik faturalarıyla karşılaşacak.

