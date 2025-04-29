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Evdeki tehlike! Bakanlık açıkladı: İki adet oda kokusunun satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede iki adet oda kokusunun satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Aleyna Harman
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Evdeki tehlike! Bakanlık açıkladı: İki adet oda kokusunun satışı yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oda kokusunun kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

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