Evini satıp altın alan vatandaş 600 bin lira zararda

Altın fiyatlarındaki düşüş evini satıp altına yatıran bir yatırımcıyı büyük zarara uğrattı.

Bir vatandaş Mart ayıda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evini satıp bir kilogram külçe altın aldığını duyurmuştu.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade eden vatandaş, "Evimizi satıp kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Şu an sosyal medyada bu durumla dalga geçenler var. Hepsini ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma hâlâ gönülden inanıyorum" demişti.

Yatırımcının altın alımı yaptığı 27 Mart 2026 tarihinde gram altın 6 bin 510 TL seviyesinde işlem görüyordu.

Son düşüşlerle birlikte gram altın 5 bin 918 TL'ye kadar gerilerken, aynı dönemde ons altın da 4 bin 404 dolardan 3 bin 979 dolara düştü.

Bu gelişmeyle birlikte 6 milyon 510 bin TL değerindeki 1 kilogram külçe altının piyasa değeri 5 milyon 918 bin TL'ye geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yatırımcının toplam kaybı 592 bin TL olarak hesaplandı.