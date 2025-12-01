EV’ler yeniden nikele yöneldi

EVRİM KÜÇÜK

Elektrikli araç (EV) pazarının hızla büyümesi, batarya metallerinde nikel ve kobalt talebini yeniden öne çıkardı. Lityum-demir-fosfat (LFP) kimyasının küresel yükselişi sürse de Avrupa ve Kuzey Amerika’da yüksek nikelli NCM ve NCA piller baskınlığını koruyor. Bu da iki metale yönelik harcamaları rekor seviyelere getiriyor.

Nikel harcaması rekor seviyede

2025’te küresel EV bataryalarının yüzde 6’sı 15 bin ton nikel kullanıldı fakat bu oran bir yılda yüzde 120 artış anlamına geliyor. Ekim ayına kadar üç aylık dönemlerde bataryalarda kullanılan nikelin değeri 1,71 milyar dolar ile tarihsel olarak ikinci en yüksek seviyeye çıktı. Bu performans, nikel sülfat fiyatlarının hala sınırlı artış göstermesine rağmen gerçekleşti.

Çin batarya tedarik zincirine giren nikel sülfatın Ekim ayı ortalama fiyatı 18.000 dolar/tonun üzerinde oldu; bu seviye 2024 Haziranından sonraki en yüksek değer.

Nikel harcamaları yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde lityumu geride bıraktı.

Avrupa ve ABD’de yüksek enerji yoğunluğuna sahip yüzde 70–90 nikel içerikli katotların baskın olması, LFP’nin pazar payının ancak yüzde 10 seviyelerine ulaşabilmesi ve kıta genelinde talebin hızlanması bu yükselişi destekledi.

Kobalt 30 ayın zirvesinde

Kobalt piyasasında toparlanma, büyük ölçüde arz yönlü gelişmelerden kaynaklanıyor. Küresel üretimin yüzde 75’inden fazlasını sağlayan Kongo’nun 2024 ihracatına kıyasla yarı seviyede olan 87 bin tonluk kota uygulaması fiyatları yukarı çekti. Çin EV tedarik zincirine giren kobalt sülfatın fiyatı yılbaşına göre yüzde 335 arttı; Ekim ortalaması 11.932 dolar/ton olurken bu, yüzde 100 içerik bazında 58.200 dolar/ton seviyesine karşılık geliyor.

Her ne kadar bu fiyat Mart 2022’deki 90.000 dolar/ton zirvesinin gerisinde olsa da elektrikli araç bataryalarındaki kobalt harcaması ekim sonu itibariyle üç aylık dönemde 712,6 milyon dolara çıktı. Bu, 2022 Mayıs’dan sonraki en yüksek seviye. Yılın ilk 10 ayında bataryalarda kullanılan kobaltın toplam değeri 4,4 milyar dolara ulaştı ve 2024 yılının çok üzerinde.

2025 yılında en hızlı Avrupa büyüdü

ABD’de perakende teşviklerin sona ermesi öncesinde öne çekilen satışlar, batarya talebini kısa süreli olarak güçlendirdi.

Avrupa ise 2025’in en hızlı büyüyen EV pazarı haline geldi. İlk üç çeyrekte batarya kapasite tüketimi Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde yüzde 33 artarak 169,4 GWh oldu.

Asya Pasifik’in artış oranı yüzde 30 ile bunun gerisinde kaldı. Amerika kıtasında büyüme yüzde 16 ile 116,3 GWh seviyesinde gerçekleşti.

LFP kimyasının küresel yükselişine rağmen Batı pazarlarının yüksek nikel içeriğine bağlı katotları tercih etmesi, nikel ve kobalt piyasalarında yeni bir fiyat döngüsünü tetikliyor. Arzda Kongo kaynaklı daralma ve bölgesel talep farkları bu iki metalin 2026–2027 döneminde yüksek harcama çekmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

Endonezya nikel tesisi üretimini azalttı

EV’lerde nikel kullanımının artmasına karşın bu metalin fiyatı vadeli işlemler piyasasında zayıf bir görünüm çiziyor. Fiyatlar yılbaşından bu yana arz fazlası nedeniyle yüzde 4 düşüp 14.500-14.700 dolar/ton bandına geldi. Ancak Endonezya’da üretim kesintilerine ilişkin haberler fiyatlara destek olabilir. Ülkede, çoğunluğu Çinlilere ait Endonezya nikel tesisi QMB New Energy Materials, atık sahası neredeyse dolduğu için üretimi en az iki hafta boyunca azaltacağını duyurdu. Endonezya, küresel nikel üretiminin yaklaşık 60’ını oluşturuyor.