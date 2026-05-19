Evine elektrikli araç şarj istasyonu kurdu 840 bin TL ceza yedi!

Bireysel şarj üniteleri (wallbox), konutlarda kullanım kolaylığı sağlasa da kurulum sürecinde yasal prosedürlere uyulması büyük önem taşıyor. Dağıtım şirketinin bilgisi dışında sisteme bağlanan yüksek güçlü cihazların, şebeke altyapısına standart dışı yük oluşturduğu ve bu durumun mevzuat kapsamında “usulsüz kullanım” ya da “kaçak elektrik” olarak değerlendirilebildiği belirtiliyor.

“Mevzuata aykırı şarj istasyonuna 841 bin TL’lik elektrik cezası”

Gazeteci Olcay Aydilek tarafından kamuoyuyla paylaşılan bir elektrik faturası belgesi, kurallara uyulmadığında karşılaşılabilecek cezai yaptırımların boyutunu ortaya koydu. Fatura görselinde, aboneye yansıtılan ceza tutarının 841 bin 50 lira 40 kuruş olduğu görülüyor. Bu yüksek tutarlı cezanın nedeni ise abonenin evine mevzuata aykırı şekilde kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu.

İlgili mevzuata göre, mesken aboneliklerindeki elektrik tesisatları, sözleşmede belirtilen belirli bir kurulu güç kapasitesine göre projelendirilmektedir. Elektrikli araç şarj istasyonları anlık olarak yüksek miktarda enerji çeken sistemler olduğundan, bu ünitelerin mevcut projeye eklenmesi teknik bir güncellemeyi zorunlu kılmaktadır. Dağıtım şirketine başvurulmadan, elektrik projesi güncellenmeden ve güç artırımı yapılmadan bağlanan istasyonlar, şebeke güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle idari para cezalarına tabi tutulmaktadır.

Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunda yasal prosedür uyarısı

Uzmanlar, evlerine veya iş yerlerine şarj istasyonu kurmayı planlayan veya halihazırda kurmuş olan elektrikli araç sahiplerinin yasal yaptırımlarla karşılaşmaması için aşağıdaki prosedürlere mutlaka uyması gerektiğini vurguluyor:

Evinizin mevcut elektrik projesindeki kurulu gücü, şarj istasyonunun çekeceği ekstra yükü kaldırabilecek yasal kapasitede olup olmadığını kontrol edin.

Şarj ünitesi taktırmadan önce mutlaka bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine (BEDAŞ, Enerjisa, GDZ vb.) başvurarak 'güç artırımı' talebinde bulunun.

Kurulumun yetkili elektrik mühendisleri tarafından çizilmiş yeni bir elektrik projesi ile onaylanarak resmiyete döküldüğünden emin olun.

Uzmanlar, bu teknik ve yasal adımların atlanması durumunda tüketicilerin yüksek miktarlı idari para cezaları ve kaçak elektrik kullanımı suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtmektedir.