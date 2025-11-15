Evliliğin formülü değişti: Gelir düzeyi erkeğin evlilik şansını belirliyor!

Yapılan bir araştırma, ABD'de erkeklerin evlenebilmesinde, gelirin belirleyici rolünün son yüzyılda çarpıcı biçimde arttığını ortaya koydu.

1890'larda doğan erkeklerde evlilik olasılığının yalnızca yüzde 2,5 oranında etkili olan gelir faktörü, 1973 kuşağında yüzde 20'lik bir etki gücüne ulaştı. Kadınlarda ise yüksek gelirin evlilik üzerindeki negatif etkisi zamanla yok oldu. Bu durum, kadınların eş seçiminde erkeklerin gelir standardını yükselttiğine işaret ediyor.

ABD'li erkeklerde evlilik baskısı gelirle katlanıyor

Biodemography and Social Biology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir demografi çalışması, ABD'deki evlilik dinamiklerinin ekonomik statüyle nasıl değiştiğini araştırdı.

Martin Fieder ve Susanne Huber imzalı makale, 1890 ila 1973 yılları arasında doğmuş milyonlarca ABD vatandaşının verilerini (45-55 yaş arası bireyler) inceleyerek, modern toplumlarda sosyal statünün en önemli belirleyicisi olan “gelirin” evlilik üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Erkeklerin evlilik şansı gelirle yükseliyor

Araştırmanın sonuçları, yıllar içinde ABD'li erkekler için evliliğe giden yolda gelirin öneminin istikrarlı bir yükseliş trendi gösterdiğini kanıtladı. Geli, 20. ve 21. yüzyılın başlarında ABD'li erkekler üzerinde giderek güçlenen çok yeni ve derin bir seçilim baskısı oluşturduğunu gösteriyor. Bu baskıdaki artış, özellikle 1945 yılından başlayarak doğan kuşaklardan sonra belirginleşti.

Kadınlarda yüksek gelirin negatif etkisi sona erdi

Kadınlar için ise durum tam tersi bir seyir izledi. 1890-1910 yılları arasında doğan kadınlarda, yüksek gelir evli olma ihtimalini düşürüyordu. Ancak günümüzde, bir kadının geliri evli olup olmamasında artık belirleyici bir rol oynamıyor. Yüksek gelirin kadınların evlenmesini zorlaştırmak gibi bir durum günümüzde görülmüyor.

Artan baskının sosyal ve ekonomik yansımaları

Araştırmada, evlenmemiş erkek oranının da 1945 kuşağından sonra kadınlara kıyasla daha hızlı artış gösterdiğini ortaya oyarken, cinsiyetler arasındaki makasın açıldığına da dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, kadınların eğitim ve gelir seviyelerinin yükselmesiyle, potansiyel eşlerinden beklentilerinin (özellikle gelir ve eğitim konusunda) artmasına dayandığı yorumunu yapıyor.

Konut sahipliği

Gelir dışında, konut sahibi olmanın da hem erkekler hem de kadınlar için evli olma olasılığıyla pozitif yönde ilişkili olduğu görüldü. Ancak konut sahipliğinin evliliğe etkisi gelire oranla oldukça düşük kaldı.

Makalede, son 20 yıldır ortaya çıkan "incel" (istemsiz bekarlık) hareketinin de evlenmemiş erkek oranının artması ve erkekler üzerindeki bu artan ekonomik baskının bir sonucu olabileceği belirtiliyor.