Evlilik araştırması: Yüksek gelirli diplomasız erkekler daha fazla tercih ediliyor

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Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) tarafından yayımlanan araştırmaya göre, yükseköğretimde kadınların sayısının erkekleri geride bırakması evlilik dinamiklerini de değiştirmeye başladı.

Yale Üniversitesi'nden Clara Chambers, Cornell Üniversitesi'nden Benjamin Goldman ve Harvard Üniversitesi'nden Joseph Winkelmann'ın hazırladığı çalışmada, ABD'deki dört yıllık üniversitelerde öğrenim gören kadın sayısının erkeklerden 1,6 milyon daha fazla olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre üniversite mezunu erkeklerin kadınlara oranı da yıllar içinde 1,8'den 0,8'e geriledi.

Gelir, eğitimin önüne geçti

Araştırmacılar, üniversite mezunu erkek sayısındaki azalmanın kadınların eş tercihlerini değiştirdiğini belirtti.

Çalışmaya göre üniversite mezunu kadınlar, eğitim düzeyi yerine gelir seviyesine daha fazla önem vererek üniversite diploması bulunmayan ancak yüksek gelir elde eden erkeklerle evlenmeye yöneliyor.

Kendisi üniversite mezunu olmayan ancak üniversite mezunu bir kadınla evli erkeklerin oranı, 1930 doğumlu kuşakta yüzde 2,3 iken 1980 doğumlularda yüzde 9,6'ya yükseldi.

Bu gruptaki erkeklerin ortalama yıllık geliri 61 bin 400 dolardan 68 bin 400 dolara çıkarken, üniversite mezunu bir kadınla evlenmeyen üniversite diploması olmayan erkeklerin ortalama geliri 46 bin dolara geriledi.

Üniversite mezunu olmayan kadınların evlilik olasılığı düşüyor

Araştırmaya göre yüksek gelirli üniversite mezunu olmayan erkeklerin önemli bölümünün üniversite mezunu kadınlarla evlenmesi, aynı eğitim düzeyindeki kadınların evlilik seçeneklerini daraltıyor.

Ulusal ortalamanın üzerinde gelir elde eden ve halen bekar olan "evlenilebilir" üniversite mezunu olmayan erkeklerin oranı yüzde 72,9'dan yüzde 35,3'e geriledi.

Buna paralel olarak üniversite mezunu olmayan kadınların evlilik oranı yüzde 78,7'den yüzde 52,4'e düşerken, üniversite mezunu kadınlarda evlilik oranı yüzde 70'in üzerinde kalmayı sürdürdü.

Araştırmacılar, 1990'ların ortasında doğan üniversite mezunu olmayan kadınların yarısından fazlasının 45 yaşına geldiğinde hiç evlenmemiş olacağını öngörüyor.