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Evlilik kredisi beyaz eşya satışlarını artırdı

2025 yılının ’Aile Yılı’ ilan edilmesiyle birlilkte yeni evlenen gençlere sağlanan 150 bin lira kredi desteği başvuruları devam ediyor. Kredi desteği beyaz eşya satışlarını arttırdı.

Haber Merkezi
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Evlilik kredisi beyaz eşya satışlarını artırdı
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2025 yılının ’Aile Yılı’ ilan edilmesinin ardından yeni evlenecek çiftlere, 150 bin lira faizsiz kredi desteği duyurulmuştu. Dünya evine girecek çiftler, evlilik kredisi sayesinde beyaz eşya, çeşitli koltuk takımı, mutfak takım ve aletleri gibi önemli ürünleri kolaylıkla alabilecek. Çiftler, şimdiden beyaz eşya almak için mağazalara giderek fiyat araştırması yapmaya başladı.

Beyaz eşya satışları arttı

Evlilik kredisi kapsamında beyaz eşya satışlarında çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirten satış sorumlusu Ramazan Öner, çalışmanın evlilik yolunda ilerleyen gençlerin bir nebze de olsa yükünü hafifletme açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

"Düğün yükünü hafifletecek"

Elazığ’da bir beyaz eşya mağazasının satış sorumlusu Ramazan Öner, “25 yıldır faaliyet gösteren bir mağazada satış sorumlusu olarak görev yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de yapmış olduğu evlilik kredisi kapsamında yapılan bu organizasyon sonrasında beyaz eşya satışlarında çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Evlilik yolunda ilerleyen gençlerin bir nebze de olsa yükünü hafifletme açısından olumlu bir gelişme oldu. Beyaz eşyalarda buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi, televizyon ve oturma grubu gibi eşyaları bu kampanya ile çok kolay bir şekilde alınır oldu. Bu anlamda bizlerde buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Evlilik kredisi ile beyaz eşyada kampanya dönemi de başladı

Öner, kredi desteği ile yeni evleneceklerin yükünün hafifleyeceğini belirterek “Gençlerimize tavsiyemiz bu kampanyayı detaylı bir şekilde araştırıp, bizim gibi gençlere destek veren yardımcı olan mağazalara gelerek evlilik yolunda bu güzelliklerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu anlamda bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde fiyat, çeşitlilik ve destek anlamında mağazacılık olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerin evlilik yolunda kısmen de olsa zorluklarını ve yüklerini hafifletmek açısından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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