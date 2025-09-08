  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Evlilik kredisinde yaşı genç olanlara verilen miktarı artırıldı
Takip Et

Evlilik kredisinde yaşı genç olanlara verilen miktarı artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrasında yaptığı açıklamada evlilik kredisinde yaşı genç çiftlere verilen miktarın artırıldığını söyledi. Uygulama 2026'da başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Evlilik kredisinde yaşı genç olanlara verilen miktarı artırıldı
Takip Et

Evlenen çiftlere verilen kredilerde yaşı 18-25 arasında olan çiftlere verilecek kredi miktarı 2026 için 250 bin liraya çıkarıldı. Diğer yaş gruplarındaki çiftlere verilecek kredi tutarı ise 200 bin lirada kaldı.

Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde, kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ekonomi
Hazine, 9 aylık bonoyla 67,1 milyar TL borçlandı
Hazine, 9 aylık bonoyla 67,1 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
SunExpress 8 ayda 2,6 milyon turisti Antalya’ya getirdi
SunExpress 8 ayda 2,6 milyon turisti Antalya’ya getirdi
Bakan Işıkhan açıkladı: İstihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artacağını tahmin ediyoruz
Bakan Işıkhan açıkladı: İstihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artacağını tahmin ediyoruz
Okulun ilk gününde fiyat denetimi
Okulun ilk gününde fiyat denetimi
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor