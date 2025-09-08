Evlilik kredisinde yaşı genç olanlara verilen miktarı artırıldı

Evlenen çiftlere verilen kredilerde yaşı 18-25 arasında olan çiftlere verilecek kredi miktarı 2026 için 250 bin liraya çıkarıldı. Diğer yaş gruplarındaki çiftlere verilecek kredi tutarı ise 200 bin lirada kaldı.

Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde, kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.