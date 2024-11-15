Evlilik kredisinin kapsamı genişletiliyor! Çalışmalar başlatıldı

Evlilik hazırlığı yapanlara sağlanan kredi desteği mayıs ayında uygulamaya geçirilmişti. Aile ve Gençlik Fonu’da mayıstan bu yana 15 bine yakın çift başvuru yaptı. Evlilik kredisinden 5 bin 550 çift yararlanırken uygulama kapsamında da 5 bin 653 çift eğitim gördü. Sabah’ın haberine göre evlilik kredisi için fonun genişletilmesi için hazırlıklar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Aile ve Gençlik Fonu ile mayıstan bu yana evlenecek çiftlere destek veriliyor. İlk ödemeler çiftlerin hesaplarına yatırıldı. Yıl sonuna yaklaşılırken Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan sayısı 15 bine yaklaştı.

Evlilik kredisinden yararlanan çift sayısı 6 bine yaklaştı

Ekim ayı itibariyle evlilik kredisi ödemesi alan 5 bin 550 olurken, 5 bin 653 çift ise fon kapsamında eğitim aldı. Fon evlilik hazırlığı yapan çiftlere 48 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi imkânı sunuyor.

Evlilik fonunda deprem bölgesi önceliklendirildi

Evlilik kredisinde öncelik ilk olarak deprem bölgesi illeri Adıyaman, Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta başlatıldı.

Destekte ikinci faz ise doğum oranının en düşük olduğu, Karabük, Zonguldak Bartın ve Osmaniye'de uygulandı.

Kredi desteğinde kolaylıklar sağlandı

Fondan daha fazla gencin yararlanması için şartlarda bazı kolaylıklar getirildi. Başvuru şartları arasında çiftlerin toplam gelirlerinin iki asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Bu kıstas 2.3 asgari ücret seviyesine çıkarıldı.

Bakanlık sosyal yardım kapsamını genişletiyor

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım konusunda da 5 ana temel misyon belirlediğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında yoksullukla mücadelede yeni stratejiler geliştirilecek. Muhtaçlık temelinde verilen tüm sosyal yardımlar tek merkezde birleştirilecek. Yoksulluğun nesilden nesle aktarılmasının önüne geçerek yoksulluk zincirinin kırılması sağlanacak. İstihdam odaklı politikalar geliştirilecek. Adil bir gelir dağılımını desteklemek amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ve ailelerin düzenli ve süreli sosyal yardımlarla güçlendirilecek.