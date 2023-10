EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Özger: İthalatta ek vergi kalkarsa rekabette güç kazanırız

Takip Et

Ferhat POLAT - HONG KONG

Türk ihracatçısı pazar yelpazesini genişletmek ve ihracatı artırmak için yüksek tempolu koşusuna hız kesmeden devam ediyor. Uzak ülkeler stratejisi de bu hedefin önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. Türkiye, bu kez Çin’deki Canton Fuarı'ndan sonra bölgenin en önemli organizasyonlarından biri olan Mega Show’da milli katılımla boy gösterdi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Hong Kong'da 20-23 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen Asya'nın en büyük ev ve mutfak eşyaları fuarının açılışına eşlik ederek adeta gövde gösterisi yaptı. Comasia'nın düzenlediği fuara, Ticaret Bakanlığı desteği ve İDDMİB ile EVSİD iş birliğinde Türkiye’den 32 firma katıldı.

Mega Show Fuarı'nda gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, ancak ihracatta çıtayı yükseltmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özger, “Türkiye, Çin'den sonra insanların aklına gelen ilk ülke. Burada üretim gücünü kullanıyoruz aslında. Bununla birlikte üretimde kullandığımız ham madde ve ara mamul ithalatında ödemek zorunda olduğumuz ek gümrük vergileri rekabet gücümüze olumsuz etkiliyor. Açıkçası bu tür düzenlemeler diğer ülkelerle rekabet gücümüzü elimizden alıyor. İnşallah bu ek vergiler de bir an önce kalkar, biz de dünya genelinde rekabetçiliğimizi koruruz" değerlendirmesinde bulundu.

“Finansmana erişimde maliyetler hala yüksek”

Finansmana erişim konusunda ilerlemeye kaydedildiğini ancak maliyetlerin hala yüksek olduğunun altını çizen Özger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an içinden geçtiğimiz dönem çok sıkıntılı. 2021'den 2023'e kadar her 6 ayda bir işçiliklere zam geldi, her iki ayda bir dolar kuru arttı, ham madde fiyatları arttı. Bu durum fiyat politikamızı etkilediği için burada rekabet gücümüzün zayıflamasına sebebiyet verdi. Finansmana erişim konusunda ihracatçıya iyileştirmeler yapıldı ancak hala yeterli değil. Faiz oranları hala yüksek. İhracatçı yüksek kur değil, enflasyona paralel istikrarlı kur istiyor. Diğer taraftan masrafların da mantıklı şekilde artmasını bekliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyerek, çalışmaya, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birliklerimiz, sivil toplum kuruluşları ve firmalar olarak güzel bir eşgüdüm yakaladık. Hep birlikte daha katma değerli ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz.”

"Net ihracatta dünya ikincisiyiz"

Türk mutfak eşyaları sektörünün Çin'den sonra net ihracatçı bakımından ikinci sırada olduğunun altını çizen Özger, "Üretimi en güçlü olan ülke biziz. Genel ihracata baktığımızda ise 5. sıradayız. EVSİD olarak yaklaşık 3 buçuk milyar dolar ihracat, 800 milyon dolar ithalat yapıyoruz. 2,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörlerden bir tanesiyiz. Bu yönden baktığımızda dünya genelinde de net ihracatçı bakımından ikinci sıradayız" dedi.

EVSİD 'tasarım' için kolları sıvadı

Endüstriyel tasarımcılarla birlikte tasarım projesi başlatacaklarını ve bir ülke markası çıkaracaklarını duyuran Özger, "Dünya bizi konuşacak. URGE projesi kapsamında 95 firmamız katılım gösterdi. Endüstriyel tasarımla ilgili bir danışmanlık alacağız. Firmalardan şu an teklif alıyoruz. Ambalaj tasarımıyla ilgili danışmanlıklar alacağız. Bu danışman firmalarının bünyesinde tasarımcılar çalışıyor. Görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Tasarımcılar kendi fikirleriyle bizleri yönlendiriyor, biz onları yönlendiriyoruz. Ortaya çok değişik şeyler çıkabilir. Bunun avantajını kullanmamız lazım. URGE projesi kapsamında yüzde 75 devlet destekli bu danışmanlıkları alacağız" diye konuştu.

Markalaşma konusunda sadece kendi sektörleri değil tüm ülkeye iş düştüğünün altını çizen Özger, "Made In Türkiye dediğimizde akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi gerekiyor. Bunlar kısa vadede olacak işler değil. Sektör hazır ama firmalar halen hazır değil. Firmalar şu an üretimi nasıl doldururum? Finansmanla nasıl boğuşurum? Finansmandan nasıl kurtulurum? bunlarla uğraşıyor. Evet gerçeğimiz var ama aynı zamanda dünyanın da bir gerçeği var. Net ihracatçı bakımından ikinci sırada olmamızın avantajını kullanmamız lazım. Üretirken dizayn yapalım, markalaşalım, ambalaj tasarımı yapalım. Raflara girdiğinde farklı olsun ürünler. Kalıcı olacak projeler gerçekleştirmemiz lazım” sözlerine yer verdi.

Asya’nın mutfağında Türkiye rüzgarı esti!

Mega Show Fuarı'nın 130'dan fazla ülkeden 40 binin üzerinde profesyonel tarafından ziyaret edildiği bilgisini veren EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, fuarda 27 milli katılım ve 5 bireysel olmak üzere toplam 32 firmayla yer aldıklarını söyledi. Mega Show Fuarı'nın, ev ve mutfak eşyaları başta olmak üzere kırtasiyeden oyuncağa birçok tüketim ürünü için uluslararası satın almacıların ortak noktası olduğunu kaydeden Özger, hem açılışta hem de fuar boyunca gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Özger, "Bizim en büyük fuarımız Ambiente ama Çin Canton Fuarı da dünyanın en büyük fuarlarından. Canton Fuarı ve Mega Show Fuarı eş zamanlı olduğu için burası büyüklüğünü koruyor. Müşteri buraya geldiğinde bizden de alım yaparak mix konteyner yapıyor. Özellikle Avrupa'dan gelenler bizleri tanıyorlar, nasıl iş yaptığımızı biliyorlar. Hong Kong'a yakın coğrafyaya, Güney Kore, Vietnam, Filipin, Malezya, Japonya ve Çin'e bile mal satan firmalarımız var. Alıcı bütün dünyadan geliyor" ifadelerini kullandı.