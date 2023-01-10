EVSİD’in ihracat hedefi kiloda 5,5 dolar

İMAM GÜNEŞ

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu olan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, 2022 performansı ve 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. 2022 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen üretime devam ettiklerini ve ihracatlarını artırdıklarını söyleyen Özger, sektörün 184 ülkeye ihracat yaptığını, ilk 10 ihracat pazarının toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 49 olduğunu belirtti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin, TL bazlı maliyet artışlarının, Rusya-Ukrayna savaşının, Mısır ve Cezayir’de bankacılıkta yaşanılan sıkıntıların ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Özger, yurtdışı pazarlarda Türk ürünlerine yönelik talebin arttığı dönemde, dolar cinsinden fiyatları yukarıya çekmek durumunda kaldıklarını ve bazı pazarlarda kayıplar yaşadıklarını dile getirdi.

Resesyon endişesi ile ihracatlarının yüzde 52'sini gerçekleştirdikleri Avrupa'da kayıplar oluşabileceğini vurgulayan Özger, “Bir durgunluk olursa biz de olumsuz etkileneceğiz. İhracat kayıplarını telafi edebilmek için pazar çeşitliliği sağlayacağız. Latin Amerika, ABD, Asya gibi uzak ülkelere ve Sahra Altı Afrika'ya daha fazla yöneleceğiz. Kayıplarımızı bu pazarlardan telafi etmeye çalışacağız” dedi.

İhracatı markalaşmayla büyütecek

EVSİD’in kuruluşundan bu yana 9 senede 23 farklı ülkede 44 farklı organizasyon yaptığını, bu etkinliklerle ülke markası algısını yükseltmeye çalıştıklarını kaydeden Özger, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında da 9 organizasyon yapacağız. Dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ denince akla mutfak eşyaları sektörü gelsin istiyoruz. Bu doğrultuda öncelikle ülke markamızı öne çıkartıp sonra da kendi markalarımıza yatırım yapmayı amaçlıyoruz.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü Çin, Almanya, İtalya, Hollanda ve ABD’nin ardından değer bazında ihracatta 6’ıncı, net ihracatta ise 2’nci sırada yer alıyor. Türkiye çok ciddi bir üretici konumuna geldi. Kilogram ihracat değerimiz bugün 3,7 dolar. 2023 yılında 4 doları aşarak 4,5 dolara ulaşmak istiyoruz. İhracatta geride bıraktığımız Polonya 5,5 dolarlık değere sahip. Polonya’yı yakalamamız lazım. Hacimsel büyüklük olarak ise 2023 yılında 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

İlk çeyrekten sonra kur artışı bekleniyor

Finansmana ulaşımın kolay olması halinde ihracata pozitif yansıyacağının altını çizen Özger, şu açıklamaları yaptı: “Sektördeki firmalarımızın her sene kalıba ve yeni ürüne yaptığı yatırımın büyük bir hacmi var. Bunu yapmazsak eğer biz firmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlayamayız. Sürekli yeni ürünler geliştiriyoruz ve bulunduğumuz dönemin gerekliliklerine uyum sağlıyoruz. Bizim sanayicilerde her dönem yatırım iştahı olmuştur, olmaya da devam edecek.

Yatırım için de desteğe ihtiyacımız var. Finansman desteği ihracatçıya her dönem lazım. Yakın coğrafyaya ürün satmak daha kolay ama uzak pazarlarda kalıcı olmak istiyorsak üretim bantlarımızı, makinelerimiz geliştirmemiz lazım. Bu noktada finansmana erişim gerekecek. Yatırımın artması ihracata da doğrudan katkı sağlıyor. Bugünkü kur seviyesi karlılığı zorlaştırıyor. Ancak biz ilk çeyreğinin ortasından sonra kurların artış sağlayacağını öngörüyoruz.”

Lojistik maliyetine “raylı” çözüm önerisi

Sanayicilerin en büyük maliyet girdilerini enerji, doğal gaz ve lojistiğin oluşturduğunu söyleyen EVSİD Başkanı Talha Özger, “Navlunda pandemideki avantajımızı kaybettik. İhracatta rekabetçi olabilmek için navlun fiyatlarıyla ilgili iyileştirme yapılması gerekiyor. Marmara Bölgesi dışında üretim yapan firmalar için Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB) raylı sistemin getirilmesini talep ediyoruz.

Ürün limandan fabrikaya gelene kadar çok fazla maliyet oluşuyor. OSB’lerden raylı sistemin geçmesi ve firmaların konteynerini direkt limana indirmesi büyük avantaj sağlayacak. Firmalar böylece makineye, ham madde alımına, farklı işlere yatırım yapabilme esnekliği kazanmış olacak” dedi.