EVSİD/Özger: Üretimi olmayan bir hammaddenin anti-dampingi olmaz, ek vergisi hiç olmaz

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracat rakamlarını açıkladı.

Haziran ayı ihracat verilerine göre, ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşerek 1,52 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ana ihracat kalemleri olan metal mutfak eşyaları ve plastik ürünlerde hem değer hem de birim ihracatında düşüş yaşanırken, elektrikli küçük mutfak eşyalarında hafif bir artış görüldü. Cam sofra ve mutfak eşyalarında yüzde 9, seramik sofra ve mutfak eşyalarında ise yüzde 20'ye yakın düşüş yaşandı.

Rakamları değerlendiren EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatında yılın ilk altı ayında yaşanan söz konusu düşüşte, dünya genelinde ekonomik daralmalar ve artan korumacılık tedbirlerinin etkili olduğunu söyledi.

Anti-damping soruşturmasına tepki

Sektörün karşılaştığı zorluklara değinen Özger, hammadde üzerindeki ek vergilerin kaldırılması ve anti-damping soruşturmasının sonlandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Sektörün en büyük sorunlarından birinin çelik hammaddesi üzerindeki Posco Assan TST tarafından yapılan başvuru sonucu açılan anti-damping soruşturması olduğunu söyleyen Özger, "Bu soruşturmanın ivedilikle kapatılması gerekiyor. Üretimi olmayan bir hammaddenin anti-dampingi olamaz, ek vergisi hiç olmaz. Ek vergiyle on yıldır mücadele ediyoruz ve bu mücadelemiz devam edecek.” dedi.

Uluslararası fuar ve heyet çalışmaları

Hedeflerinin ihracatı en az 2023 seviyelerinde kapatmak olduğunu belirten Özger, bu amaçla heyetler ve fuarlar aracılığıyla çeşitli girişimlerde bulunduklarını aktardı. EVSİD'in Panama, Avustralya, Çin, Malezya ve Özbekistan'da fuar ve heyet çalışmaları düzenleyeceğini anlatan Özger, bu etkinlikler aracılığıyla uluslararası satın almacılarla ilişkileri güçlendirerek ihracata katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Özger, yılın ikinci yarısında ihracatın toparlanarak 2023 yılı ihracatının üzerine çıkmasını beklediklerini de kaydetti.