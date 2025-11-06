EYDK/Müderrisgil: Etki yatırımlarında 5 ülkeden biriyiz'

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin dokuzuncusu gerçekleştirildi. Kongrede “Etkileşim” ana temasıyla paneller düzenlendi. Ekonomik etkileşim kategorisinde yer alan “Etki Yatırımının Sürdürülebilirlik Hedefl erine Katkısı” başlıklı panelde, sürdürülebilir finans ve etki yatırımlarının geleceği alanında önemli isimler bir araya geldi.

Nasıl Bir Ekonomi Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, TSPB Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Güler Aras, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim H. Öztop ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil konuşmacı olarak yer aldı.

Mesele anlamlı ve dayanıklı kazanç

Şafak Müderrisgil, panelde yaptığı konuşmada, göç, fırsat eşitliği ve iklim değişikliği gibi sorunların kısa vadeli çözümlerle giderilemeyeceğini söyleyerek, sistematik ve uzun vadeli yaklaşımlar gerektiğini ifade etti. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının artık yerini etki yatırımlarına bıraktığını dile getiren Müderrisgil, “Mesele sadece daha çok kazanmak değil, daha anlamlı ve dayanıklı kazanç elde etmek” dedi.

Türkiye’nin mevzuatlı sürdürülebilirlik raporlamasında dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını belirten Müderrisgil, “Eylül ayında yayınlanan bir rapora göre Avrupa’da etki yatırımında en hızlı ivmeye sahip beş ülkeden bir tanesiyiz. Başka Avrupa ülkelerini geride bıraktık. Sürdürülebilir kalkınma hedefl erini hayata geçirmek için bizim dünya olarak kapatmamız gereken delik 4.2 trilyon dolar. Dünyadaki yönetilen varlıkların %1’ini biz etki yatırımına ayırsak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını halletmiş olacağız. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yüzde %16’sını karşıladık” diye konuştu.

Prof. Dr. Güler Aras, yatırımcıların artık yalnızca finansal göstergelere değil, çevresel, sosyal ve yönetsel (ESG) faktörlere de önem verdiğini belirtti.

Teşvik mekanizmaları şart

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim H. Öztop, kalkınma bankalarının, toplumsal sorunların çözümünde diğer bankalara göre daha büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Öztop, özel temalı kredilerinin olduğunu hatta yeşil enerji temasının uzun zamandır bulunduğunu, bu temalar aracılığıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17’sinden 15’ine dokunduklarını ifade etti. Öztop, dünyada etki yatırımlarının 1,6 trilyon dolarlık hacme ulaştığını, Türkiye’nin ise 97 milyon euro seviyesinde olduğunu belirterek bu alanda alınacak uzun bir yol olduğunu söyledi. Etki yatırımlarını teşvik etmek için vergi avantajları gibi düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çeken Öztop, “Biz kullandırdığımız kredilerde yalnızca mali ve teknik değil, çevresel ve sosyal kriterleri de değerlendiriyoruz. Raporlama istiyoruz, maliyetinden dolayı kaçıyorlar. Yalnızca bu bile teşvik edilebilir” dedi. Bu yatırımların dış kaynak girişini de artırdığını, devletin de etkisini gördükçe teşvik mekanizmaları yapacağını vurgulayan Öztop, KOBİ’lerin etki yatırımları konusunda farkındalık kazanmasının ve desteklenmesinin gerekliliğini belirtti.