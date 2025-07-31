Eylemler başlayabilir, TÜRK-İŞ yönetimi topluyor!

Mehmet KAYA

ANKARA – Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kamu işyerlerinde süren toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde bazı maden işletmelerindeki grevler milli güvenlik tehdidi gerekçesiyle 60 gün ertelendi. Grev erteleme, fiili olarak işin hakeme gitmesinin önünü açtı. İşçi kesimi ise öfkeli. EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre, işçiler oturma eylemi dahil bir dizi eyleme hazırlanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kamu işyeri nitelikli, işletme bazında alınan Eti Maden, Bigadiç Bor, Kırka Bor, Emet Bor işletmelerindeki grevler 60 gün ertelendi. TÜRK-İŞ, Pazartesi yaptığı Başkanlar Kurulu’nda bazı eylem kararları almıştı. Bunlar arasında oturma eylemleri de bulunuyor. Hem TÜRK-İŞ, hem de HAK-İŞ, grev erteleme ya da yasaklama gibi yollara gidilmemesi gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştı.

Diğer grev kararları: Zonguldak

Öteyandan, gözler yeniden erteleme kararına çevrildi. ETİ Maden’de grev kararı 31 Temmuz olarak ilan edilmişti ertelendi. 1 Ağustos itibariyle ise Zonguldak’taki kömür madenlerinin grev kararı bulunuyor. Buna ilişkin bir karar henüz yayınlanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye, Üniversitelerde ve 8 Ağustos itibariyle grev kararı bulunuyor, Karayolları, DSİ ve diğer işyerlerinin biraz daha süresi olmakla birlikte her an greve çıkma hakkı bulunuyor.

TÜRK-İŞ yönetim kurulu toplanacak

Bu arada, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun ilerleyen saatlerde toplanması bekleniyor. Daha önce alınan eylem kararları gözden geçirilerek bir yol haritası belirlenecek. TÜRK-İŞ’in ve HAK-İŞ’in birlikte yürüttüğü görüşmelerde, HAK-İŞ henüz bir inisiyatif almadı ancak bu işletmelerde de süreç yaklaştığı için idari olarak grev kararı aşamasına gelindi.