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Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, eylülde TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. Ekonomistlerin yüzde 2,18’lik aylık artış beklentisinin altında kalan enflasyonda, yıllık bazda en yüksek artış eğitim grubunda kaydedildi.

Haber Merkezi
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Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,84 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,18 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 30,16'ya gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.

En yüksek artış eğitimde

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise eğitimde oldu.

Ulaştırmada %2,8 artış

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,20 azalış, ulaştırmada %2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,71 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan oldu. Aylık bazda da en yüksek artış eğitimde oldu.

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