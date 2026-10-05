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Eylül ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti.

Haber Merkezi
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Eylül ayı enflasyonu bugün açıklanacak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşmişti.

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