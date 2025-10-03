Eylül ayı zam şampiyonu üniversite eğitim ücretleri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon piyasa beklentilerini aşarak yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak hesaplandı.

Zam şampiyonu üniversite eğitim ücretleri oldu

Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 61,67 ile üniversite eğitimi oldu. Uçak bileti ücretlerinde ise yüzde 17,29’luk gerileme dikkat çekti.

Öğrenci yurtları ve konaklama ücretleri de arttı

TÜİK verilerine göre Eylül 2025’in zam şampiyonu üniversite eğitimi oldu. Üniversite ücretlerinde aylık bazda yüzde 61,67 oranında artış kaydedildi. Bunu, öğrenci yurtlarını da kapsayan diğer konaklama hizmetleri (yüzde 36,62) izledi.

Listede dikkat çeken diğer ürün ve hizmetler ise şöyle:

Yumurta: yüzde 19,84

Taze balık: yüzde 19,16

Şehir içi otobüs yolcu taşımacılığı: yüzde 13,45

Taze sebzeler (patates hariç): yüzde 11,95

Tavuk eti: yüzde 11,82

Çocuk bakım hizmetleri (kreş): yüzde 10,81

Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı): yüzde 9,63

Tereyağı: yüzde 8,45

Fiyatı en çok düşen ürünlerde uçak bileti dikkat çekti

Eylül ayında bazı ürün ve hizmetlerde ise dikkat çeken düşüşler görüldü. Listenin başında uçak bileti ücretleri var. Havayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarında aylık bazda yüzde 17,29 düşüş kaydedildi.

Fiyatı en çok gerileyen diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Sağlık sigortası: yüzde 5,75

Ev temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.): yüzde 3,94

Evcil hayvan ürünleri: yüzde 5,29

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı: yüzde 2,59

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri: yüzde 2,56

Diğer kişisel aksesuarlar: yüzde 2,09

Hasta bezi vb. sağlık ürünleri: yüzde 1,74

Ulaştırma sigortası: yüzde 1,68

Seyahat malzemeleri: yüzde 1,31