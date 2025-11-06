  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Eylül ayında fındık ihracatı sert geriledi
Takip Et

Eylül ayında fındık ihracatı sert geriledi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 56 değer bazında ise yüzde 36 oranında düşüş yaşandığını bildirdi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eylül ayında fındık ihracatı sert geriledi
Takip Et

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ülkemizden 206 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek 1 milyar 813 milyon 830 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edildi. Söz konusu ihracat gerçekleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 19, değerde ise yüzde 12 oranında düşüş gerçekleşti.

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde; yılın ilk 10 ayında ülkemizden 120 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda olduğunu ifade etti.

Eylülde fındık ihracatında büyük kayıp yaşandı

Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun ikinci ayında 17 bin 304 ton fındık ihracatı karşılığında 205 milyon 97 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını belirten Arslantürk, gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 56 değer bazında ise yüzde 36 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren Arslantürk, 2025’in ilk 10 ayında Trabzon’dan yapılan 55 bin 756 ton fındık ihracatı karşılığında 500 milyon 377 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 22, değerde ise yüzde 19 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Fındık ihracatında Trabzon ilinin 2. sırada yer aldığını belirten Arslantürk, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 28’lik kısmının Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Fındık ihraç sezonunun ikinci ayında ise Trabzon’dan 2 bin 449 ton karşılığı 28 milyon 537 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Arslantürk, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 75, değerde ise yüzde 19 oranında düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor!ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor!Aktüel
BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Para Sayma Makinesi geliyor!BİM market 07 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Para Sayma Makinesi geliyor!Aktüel

 

 



Ekonomi
GAP sulama altyapısı için takvim netleşiyor: Hedef 2028!
GAP sulama altyapısı için takvim netleşiyor: Hedef 2028!
BOTAŞ ve TEMSAN 262 personel alacak
BOTAŞ ve TEMSAN 262 personel alacak
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Fiyat istikrarı için para politikası tek başına yeterli değil
Fiyat istikrarı için para politikası tek başına yeterli değil
Düzce'den AB ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık ihraç edildi
Düzce'den AB ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık ihraç edildi
İstanbul’da yaşam maliyeti rekor kırdı: Dört kişilik ailenin gideri 104 bin TL’yi aştı
Dört kişilik ailenin gideri 104 bin TL’yi aştı
Otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı 3,8 milyar dolar oldu
Otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı 3,8 milyar dolar oldu