Eylülde en çok DİBS kazandırdı, en fazla Borsa İstanbul kaybettirdi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 oranlarıyla devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Eylülde BIST 100 yatırımcısına en fazla kaybettiren araç oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 0,44, euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 0,22, euro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç ve altı aylık dönemde mevduat faizi öne çıktı

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,15 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık getiride zirve külçe altının

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,30 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 5,85 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,80, Amerikan doları yüzde 7,58 ve euro yüzde 9,33 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 4,56, Amerikan doları yüzde 9,26 ve euro yüzde 10,97 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.