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Eylülde en çok satılan otomobil markaları açıklandı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Haber Merkezi
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılı eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu.

Eylülde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artışla 17 bin 822 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 15 bin 537 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 11 bin 714 adetle Renault, 7 bin 23 satışla da Ford takip etti.

Volkswagen 6 bin 89 satışla dördüncü ve Chery 5 bin 636 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Eylül ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 722 ile Fiat oldu. Fiat'ı 9 bin 756 satışla Renault ve 5 bin 636 satışla Chery izledi.

Volkswagen 4 bin 857 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Tesla 4 bin 700 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Eylülde 2 bin 204 adet Togg teslim edildi

ODMD marka listesine Tesla'nın da dahil olmasıyla marka sayısı 49'a çıktı. Geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un teslimatları eylül ayı için 2 bin 204 adet olarak gerçekleşti. Lüks otomobil grubunda eylülde 85 Porsche, 28 Maserati, 30 Lexus, 5 Jaguar, 4 Bentley, 2 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 4 bin 508 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 815 satışla Fiat ve 1958 satışla Renault izledi.

Volkswagen 1232 satışla dördüncü ve Peugeot 1159 satışla beşinci oldu.

Eylül ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EYLÜL-2023
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO   85 85     0 0 85 85
ASTON MARTIN   2 2     0 0 2 2
AUDI   1637 1637     0 0 1637 1637
BENTLEY   4 4     0 0 4 4
BMW   1909 1909     0 0 1909 1909
CHERY   5636 5636     0 0 5636 5636
CITROEN   2920 2920   1030 1030 0 3950 3950
CUPRA   796 796     0 0 796 796
DACIA   1865 1865     0 0 1865 1865
DS   235 235     0 0 235 235
FERRARI   1 1     0 0 1 1
FIAT 11.490 232 11.722 2474 1341 3815 13.964 1573 15.537
FORD 39 2476 2515 4249 259 4508 4288 2735 7023
HONDA   1651 1651     0 0 1651 1651
HYUNDAI 3273 636 3909   592 592 3273 1228 4501
ISUZU     0 37 168 205 37 168 205
IVECO     0   263 263 0 263 263
JAGUAR   5 5     0 0 5 5
JEEP   286 286     0 0 286 286
KARSAN     0 3   3 3 0 3
KIA   1518 1518   246 246 0 1764 1764
LAMBORGHINI   1 1     0 0 1 1
LAND ROVER   265 265   141 141 0 406 406
LEAPMOTOR   50 50     0 0 50 50
LEXUS   30 30     0 0 30 30
MASERATI   28 28     0 0 28 28
MAZDA   30 30     0 0 30 30
MERCEDES-BENZ   2810 2810   925 925 0 3735 3735
MG   1093 1093     0 0 1093 1093
MINI   289 289     0 0 289 289
MITSUBISHI   13 13   0 0 0 13 13
NISSAN   1875 1875   0 0 0 1875 1875
OPEL   3052 3052   669 669 0 3721 3721
PEUGEOT   3674 3674   1159 1159 0 4833 4833
PORSCHE   85 85     0 0 85 85
RENAULT 7850 1906 9756   1958 1958 7850 3864 11.714
SEAT   479 479     0 0 479 479
SERES   2 2     0 0 2 2
SKODA   2316 2316     0 0 2316 2316
SKYWELL   750 750     0 0 750 750
SMART     0     0 0 0 0
SSANGYONG   137 137   56 56 0 193 193
SUBARU   44 44     0 0 44 44
SUZUKI   368 368     0 0 368 368
TESLA   4700 4700     0 0 4700 4700
TOGG 2204   2204     0 2204 0 2204
TOYOTA 1586 857 2443   1020 1020 1586 1877 3463
VOLKSWAGEN   4857 4857   1232 1232 0 6089 6089
VOLVO   924 924     0 0 924 924
 
TOPLAM: 26.442 52.529 78.971 6763 11.059 17.822 33.205 63.588 96.793
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