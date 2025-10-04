  1. Ekonomim
  Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu! Fiyat yüzde 20 arttı
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu! Fiyat yüzde 20 arttı

Zirai don ve kuraklık meyve fiyatlarını arttırmıştı. Ancak eylül ayının gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu. Yumurta fiyatları geçen ay yüzde 20 arttı. Tavuk eti de fiyat artış listesinin en üst sıralarında yer aldı. Peki, fiyatlar neden artıyor? Sektör temsilcileri yanıt verdi.

Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu! Fiyat yüzde 20 arttı
Eylül ayında fiyatı en çok artan gıda ürünü yumurta oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları aylık yüzde 4,62 arttı.

Zirai don ve kuraklık etkisiyle sebze ve meyvede fiyat artışları yaşandı.

Eylülde fiyatı en çok artan gıda yumurta

Gıdada aylık fiyatı en çok artan gıdaların başında yumurta yüzde 19.84’lük artışla ilk sırada yer aldı. Yumurtayı, yüzde 19.16 artışla taze balık, yüzde 11.95 artışla taze sebze ve yüzde 11.82’lik artışla tavuk eti takip etti.

"Okullar açıldı, yumurtaya talep arttı"

NTV'ye konuşan Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman artışla ilgili şunları söyledi:

“Okulların açılması, herkesin şehre dönmesi ve havaların serinlemesi dolayısıyla tedarik zincirindeki tüm stoklar artmaya başlar ve çok yüksek bir talep oluşur. Yumurtaya talep çok artınca fiyatının artması da gayet doğal. 12 aylık ortalamada yumurta fiyatlarının artışına baktığınızda gıda enflasyonuyla paralel diyebiliriz.”

Kuş gribi endişesi artıyor

Türkiye’de ağustos ayından itibaren kuş gribi vakaları görülmeye başladı. Afyon’da 2 milyondan fazla hayvanın itlaf edildiği iddia ediliyor. Hastalığın diğer illere yayılmaması için önlemler alınıyor. Sektör yetkililerine göre fiyatlarda henüz kuş gribi etkisi yok ancak yayılması durumunda fiyatların daha da artabileceği uyarısı yapılıyor.

