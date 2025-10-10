  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Eylülde limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yükseldi
Takip Et

Eylülde limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yükseldi

Türkiye limanlarında eylül ayında konteyner trafiği yüzde 2,9 artarak 1 milyon 110 bin 558 TEU’ya ulaştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eylülde limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yükseldi
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, eylül ayında limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye limanlarında eylülde yük ve konteyner trafiği arttı

Açıklamada, Türkiye limanlarının hız kesmediğine işaret edilerek, "Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 2,8 artışla 42 milyon 886 bin 769 tona, konteyner miktarı da yüzde 2,9 yükselişle 1 milyon 110 bin 558 TEU'ya ulaştı. En yüksek artış yüzde 10 ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 409 milyon 680 bin 959 tona çıktığının bildirildiği açıklamada, limanlarda elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 10 milyon 491 bin 916 TEU olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, yük tiplerine göre en yüksek artışın yüzde 8,6 ile genel kargoda gerçekleştiği kaydedildi.

Volkswagen Grubu’nun küresel satışları 9 ayda yüzde 1,2 yükseldiVolkswagen Grubu’nun küresel satışları 9 ayda yüzde 1,2 yükseldiEkonomi
Toplam ciro endeksinde yıllık artış yüzde 36,7’ye ulaştıToplam ciro endeksinde yıllık artış yüzde 36,7’ye ulaştıEkonomi
Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldiTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldiEkonomi

 

Ekonomi
İstanbul’da 30 yaş üzeri öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı mahkemeye taşındı!
İstanbul’da 30 yaş üzeri öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı mahkemeye taşındı!
İmitasyon altın satışı yasaklanmıştı! Kütahya Valisi Işın: Mağduriyetlerin önüne geçilecek
İmitasyon altın satışı yasaklanmıştı! Kütahya Valisi Işın'dan açıklama geldi
Türksat’tan dolandırıcılık uyarısı: 'Modem satışı' aramalarına dikkat!
Türksat’tan dolandırıcılık uyarısı: 'Modem satışı' aramalarına dikkat!
DMM, restoran ve kafelerde masa ücreti uygulamasına son noktayı koydu
DMM, restoran ve kafelerde masa ücreti uygulamasına son noktayı koydu
Ankara, Türkiye'nin ikinci büyük hava ulaşım merkezi olma yolunda ilerliyor
Ankara, Türkiye'nin ikinci büyük hava ulaşım merkezi olma yolunda ilerliyor
Kamp videolarıyla tanınan ‘Atik Ailesi' Bolu'nun vergi rekortmeni oldu
Kamp videolarıyla tanınan ‘Atik Ailesi' Bolu'nun vergi rekortmeni oldu