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Eylülde protesto edilen senetlerde azalma görüldü

Eylül ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre yüzde 4 azalış gösterdi.

Haber Merkezi
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Eylülde protesto edilen senetlerde azalma görüldü
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 2024’te protesto edilen toplam 20,6 bin adet senedin parasal tutarı 4,8 milyar TL oldu.

Eylül ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 4 ve senet tutarı yüzde 3 azaldı.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile İzmir, yüzde 8 ile Ankara, yüzde 7 ile Konya ve yüzde 6 ile Antalya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Gümüşhane oldu.

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