EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığına sunuldu

ANKARA (EKONOMİ) - Uzun süredir beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi bugün TBMM Başkanlığına sunuluyor. Teklifte daha önce kamuoyuna yansıyan konular haricinde herhangi sürpriz bir konu yer almadı.

Detayları açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun verdiği bilgilere göre düzenleme bir yürütme, bir yürürlük maddesi olmak üzere toplam 4 maddeden oluşacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenleme, toplamda 5 milyon kişiyi etkileyecek.

Buna göre, düzenleme ile yaşa takılma engelini kaldırılıyor. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan emekli olacak. 8 Eylül 1999 dahil önce sigortalılık süresini götürebilen her bir çalışan yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.

Emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı işyerinde çalışanlar için işverene 5 puanlık prim indirimi sağlanacak.

Ayrıca taşeron olarak çalışanlarla ilgili, emekli olduklarında zorunlu olarak iş akdini fesheden düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Taşerondan daimi işçi kadrosuna geçenler, isterse emekli olabilecek, isterse çalışmaya devam edebilecek.