EYT için gözler Bakan Bilgin'e çevrildi

ANKARA (EKONOMİ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’de yaş sınırıyla ilgili olarak TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 Yılı bütçesi bugün Meclis Genel Kurulu’nda ele görüşülüyor. Bütçe görüşmeleri için TBMM’de olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de yaş sınırıyla ilgili soruya “ Bugün TBMM’de Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım” yanıtını verdi. Bakan Bilgin’in yapacağı açıklama için gözler akşam saatlerine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunu görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i dün akşam Beştepe’de kabul etti.

Beştepe’de önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda ise EYT’de yaş sınırının alternatifli olarak ele alındığı kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş alternatifleri üzerinde durulduğu öğrenilmişti.

Bakan Bilgin, daha önce yaptığı bir açıklamada 'yaş sınırı olmayacak' ifadesini kullanmıştı. Bilgin, EYT kapsamındakilerin 2 milyon civarında olduğunu ve bu sayının artabileceğini açıklamıştı.