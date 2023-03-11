EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malatya 1. OSB’de sanayicilerle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin işverene getirdiği yükü azaltmak için daha önce açıklanan destek miktarını iki katına çıkardıklarını bildirdi. Bakan Nebati EYT kaynaklı kıdem tazminatı ödemeleri için işverene sağlanacak KGF desteği kapsamında oluşturulacak kefalet hacminin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılacağını söyledi.