EYT, yeni yıla kaldı

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme yeni yıla kaldı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi. Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta yaptığı açıklamada en kapsamlı EYT düzenlemesini yapacakları mesajını vermişti.

Bilgin "Gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Yüce Meclis'te bunu paylaşacağım. Burada temel kriterler var. Bugün yaş şartı olmasaydı bir milyondan fazla kişi emekli olacaktı. Çalışmalar bittikten sonra Türk kamuoyu ile paylaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.