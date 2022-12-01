EYT'de işverenin 2 talebi kabul edildi

Mehmet KAYA

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret gündemi ve takvimi belirlenmesine yönelik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile “emeklilikte yaşa takılanlar” gündemli bir araya geldi. Bakanlıkta iki toplantı arasında bir basın açıklaması yapan Burak Akkol, kıdem tazminatı finansmanı ve emekli olanların çalışmaya devam etmesi halinde oluşacak ilave prim yükünün azaltılması konusunda Bakan Vedat Bilgin’in düzenleme yapılacağını söylediğini aktardı.

TİSK Başkanı Akkol, küresel ve Türkiye gelişmelerinin işletmelerin rekabetçiliğini koruması gereken bir dönem gerektirdiğini ve düzenlemelerin tüm taraflar için uygun olmasını beklediklerini kaydetti. Bu kapsamda, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin hazırladıkları ve Bakanlığa sundukları rapordaki görüşleri tekrar değerlendirdiklerini belirten Akkol, temel olarak sundukları 3 çözüm önerisinden 2’sine ilişkin Bakan Bilgin’in düzenleme yapılacağı bilgisi verdiğini açıkladı.

Kıdem tazminatı için KGF destekli kredi, emekli olup çalışanlar için prim düşürülmesi

TİSK Başkanı Akkol, yaptıkları bir ankette, EYT kapsamına giren çalışanların yüzde 80’inin emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek istediğini, yine işverenlerin de büyük kısmının bu kişileri çalıştırmak istediği sonucunun çıktığını belirterek, “Demek ki burada bir uyum sözkonusu. Sayın Bakan daha önce müjdeyi vermişti, şimdi bir kez daha teyit etmiş olarak söylüyorum. Biliyorsunuz, emekli olup çalışmaya devam edince yüksek prim ödeniyordu. Bakanımız müjdeyi verdi bu durumda işverene ilave maliyet olmadan işveren ilişkisi devam edecek, çalışanlarla, emekli olup çalışanların primleri eşitlenecek” dedi.

Gündeme taşıdıkları bir başka konu olan kısa süre içinde çok sayıda kişinin emeklilik yoluyla kıdem tazminatı istemesiyle ortaya çıkacak finansman yükü konusunda da ilerleme sağlandığını belirten Akkol, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli, uygun bir finansman sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını belirtti. Akkol, Bakan Bilgin’in Hazine ve Maliye Bakanlığının da bu konuda uygun görüşte olduğu bilgisini verdiğini vurgulayarak, “Emekli olanlar aynı gün emekli olursa ilave finansman sıkıntısı olabilir. Büyük işleri düşünün. Bu durumda işçinin mağdur olması ihtimali var. Sayın Bakanımız müjdeyi verdi. KGF’den uygun kredili işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık” dedi.

Emekliliklerin zamana yayılması konusunda bir söz yok

Özgür Burak Akkol, üçüncü talepleri olan, emekliliği hakedenlerin hepsimin aynı anda emekli olmasının önlenmesi, bir plan dahilinde zamana yayılması konusundaki taleplerini de hatırlattıklarını ancak Bakan Bilgin’in bir görüş bildirmediğini kaydetti. Bu düzenlemenin hem üretim, hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Akkol, “Kritik bazı sektör ve şirketlerde üretimi ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor, bazı departmanlar birden boşalabilir. Üretim yanında iş sağlığı ve güvenliği sorunları olabilir. İşçi arkadaşları mağdur etmeden, üretimi de aksatmadan emekliliği organize ediyor olmamız lazım” dedi.