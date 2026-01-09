Eyüp, globalleşme yolunda satın alma atağına geçti

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Eyüp Lojistik, küresel ölçekte güçlü bir Türk markası yaratma hedefiyle yatırımlarını hızlandırdı. Yük Taksi hizmetini Avrupa’da yaygınlaştırmak için İtalya’da şirket kuran, Almanya için hazırlıklarını sürdüren grup; Türkiye’de de bir denizcilik şirketini almak için masaya oturdu.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, küresel ticarette hız, esneklik ve finansmana erişimin kritik önem kazandığına dikkat çekerek, yatırımlarını kısa vadeli kazançtan çok uzun vadeli dönüşüm perspektifiyle planladıklarını söyledi. Üç kuşaktır lojistik sektöründe faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Bartık, “Sahadaki ihtiyaçları birebir biliyoruz. Amacımız yalnızca büyümek değil, sektöre kalıcı çözümler kazandırmak” dedi.

Eyüp Lojistik’in geliştirdiği Yük Taksi modeline ihracatçılardan yoğun ilgi geldiğini vurgulayan Bartık, bu hizmete olan talebin son bir yılda yüzde 50’nin üzerinde arttığını söyledi. Şirket, vize sorununu aşmak için emekli memurları istihdam etmeye devam ediyor. “İhracatçılar artık yük taşımayı taksi çağırır gibi düşünüyor. Bu model sahada ciddi karşılık buldu” diyen Bartık, artan talep doğrultusunda yeni yatırımların gündeme geldiğini belirtti.

Avrupa’da yeni şirketler kuruyor

Yük Taksi hizmetini Avrupa pazarında yaygınlaştırmayı hedefleyen Eyüp Lojistik, bu kapsamda iki ay önce İtalya’da şirket kurdu. Bartık, 2025 yılı içerisinde Almanya’da da şirketleşme planlarının bulunduğunu açıklayarak, Avrupa içi ara taşımalar için kalıcı bir yapılanmaya gittiklerini söyledi. Bu yapılanmanın temel amacının kabotaj engelini aşarak operasyonel esnekliği artırmak olduğunu belirten Bartık, Avrupa’daki şirketlerin grup bünyesinde entegre şekilde çalışacağını kaydetti.

Orta Asya–Avrupa hattına odaklandı

Eyüp Lojistik, yalnızca Türkiye–Avrupa hattına değil, Orta Asya ile Avrupa arasındaki ticaret koridoruna da odaklanıyor. Bartık, bu hatta ciddi bir potansiyel gördüklerini belirterek, “Kapıdan kapıya teslimat talebi hızla artıyor. Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2025’te yüzde 25 ciro artışı

Sektörde kârlılıkların baskı altında olduğu bir dönemde büyümeyi başardıklarını dile getiren Bartık, 2025 yılında dolar bazında cirolarını yüzde 25 artırdıklarını söyledi. Karlılık oranının yüzde 11 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bartık, bu performansın katma değerli iş modelleri sayesinde sağlandığını vurguladı.

Denizcilikte satın alma masada

Eyüp Lojistik Grubu’nun büyüme stratejisinde satın almaların önemli yer tuttuğunu belirten Bartık, bu hafta bir denizcilik şirketiyle satın alma görüşmelerinde imza aşamasına gelindiğini açıkladı. İmzaların bu hafta tamamlanması bekleniyor. Önceki gün düzenlenen basın toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Yatırımlarımızı deniz taşımacılığına da taşıyoruz. Türkiye’de ve farklı alanlarda yeni satın almalar gündemimizde” dedi.

Eyüp Lojistik Grubu, 2026’da yatırım temposunu da artıracak. Bu yıl yalnızca Eyüp Lojistik özelinde 5 milyon dolar, grup genelinde ise toplam 25 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. Sektörde konsolidasyon sürecinin yaşandığına dikkat çeken Bartık, “Büyüklerin küçüklere katıldığı bir dönemden geçiyoruz. Biz bu süreci doğru yatırımlarla fırsata çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

Sektöre özel finansman şirketi geliyor

Grubun dikkat çeken projelerinden biri de lojistik sektörüne yönelik finansman şirketi yatırımı. Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, sektörde uzun süredir hissedilen finansman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla BDDK’ya başvurduklarını belirterek, kurulacak şirketin kamyon, römork, yedek parça, sigorta ve yük bedelleri gibi birçok alanda destek sunacağını söyledi. Eyüp Bartık, yılın ikinci yarısında sürecin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Bartık, “Bir finans şirketi satın alma planımız var, bu olursa süreç hızlanacak” dedi. Finansman şirketinin, grup bünyesindeki Oregon tarafından geliştirilen dijital platformla entegre çalışacağını aktaran Bartık, “Hem yük sahibinin hem de taşıyıcının muhatabı tek bir yapı olacak. Sorumluluğu üstlenen bir sistem kuruyoruz. Lojistiğin bir anlamda ‘Uber’i olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.