Eyüpsultan Belediyesi'nden 750 milyon TL'lik arsa satışı

İstanbul'da bulunan Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz ve Ağaçlı Mahalleleri'nde arsa satışı yapacak. Toplamda 750 milyon lira tutan arsalar için ihale tarihleri belirlendi.

Kemerburgaz'da 1396, 2480 parsel, 407 ada 20 parselde bulunan arsalar Ağustos 2025 tarihinde saat 10:30, 11:00 ve 11:30'da satışa çıkacak.

Ağaçlı Mahallesi'nde 619 parsel, 111 ada 11 parsel ve 117 ada 13 parselde bulunan arsalar da 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:30, 11:00 ve 11:30'da satışa sunulacak.