Eyüpsultan Belediyesi'nden nikah ücretlerine zam

Eyüpsultan Belediyesi Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla evlenecek çiftlerin nikah ücretleri belirlendi.

Buna göre belediye salonu nikah ücreti, aile cüzdanı hariç, 10 bin liradan 13 bin 500 liraya, hafta sonu ise 12 bin 500 liradan 16 bin 875 liraya yükseltildi.

Yüzde 300 artış

Ayrıca yıkılacak yapılarda asbestli malzeme durum tespiti ve dosya değerlendirme bedeli, 100 metrekareye kadar olan yapılarda 2.500 liradan yüzde 300 artışla 10 bin liraya çıkarıldı.

Durum tespiti yapılmadan sökülen gecekondular için ücret; 20 bin liradan 60 bin liraya, yüksek katlı binalar içinse 20 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.