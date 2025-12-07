  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Eyüpsultan Belediyesi'nden nikah ücretlerine zam
Takip Et

Eyüpsultan Belediyesi'nden nikah ücretlerine zam

Eyüpsultan Belediyesi, nikah ve yapı işlemleri ücretlerinde fiyat artışına gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eyüpsultan Belediyesi'nden nikah ücretlerine zam
Takip Et

Eyüpsultan Belediyesi Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla evlenecek çiftlerin nikah ücretleri belirlendi.

Buna göre belediye salonu nikah ücreti, aile cüzdanı hariç, 10 bin liradan 13 bin 500 liraya, hafta sonu ise 12 bin 500 liradan 16 bin 875 liraya yükseltildi.

Yüzde 300 artış

Ayrıca yıkılacak yapılarda asbestli malzeme durum tespiti ve dosya değerlendirme bedeli, 100 metrekareye kadar olan yapılarda 2.500 liradan yüzde 300 artışla 10 bin liraya çıkarıldı.

Durum tespiti yapılmadan sökülen gecekondular için ücret; 20 bin liradan 60 bin liraya, yüksek katlı binalar içinse 20 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

Yatırımcılar dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi gümüş vurgunuYatırımcılar dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi gümüş vurgunuEkonomi
Fahiş aidatlar isyan ettirdi, 250 bin aile taşınmak zorunda kaldıFahiş aidatlar isyan ettirdi, 250 bin aile taşınmak zorunda kaldıEkonomi
Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
2025’in ilk 10 ayında borç alarmı: 1 milyon 810 bin kişi takibe alındı
2025’in ilk 10 ayında borç alarmı: 1 milyon 810 bin kişi takibe alındı
Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci tamamlandı
Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci tamamlandı
TPAO'nun iki şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı
TPAO'nun iki şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı
İklim krizi konut piyasasını sarstı: Küresel fiyatlarda düşüş alarmı
İklim krizi konut piyasasını sarstı: Küresel fiyatlarda düşüş alarmı
Yatırımcılar dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi gümüş vurgunu
Yatırımcılar dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi gümüş vurgunu
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak