Ezine peyniri AB tescilli coğrafi işaret aldı

Coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmada önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Ezine peyniri 50 ürün içerisinden kendi has özellikleriyle öne çıkarak AB tescili aldı. Ülke olarak toplamda 18 ürünümüz AB tescili alarak coğrafi işaret ekosistemine dahil oldu” diye konuştu. Farkındalık çalışmalarının meyvelerini verdiğine vurgu yapan Akbulut, “Birçok kurum ve kuruluşun coğrafi işaret konusunda yapmış olduğu çalışmalar globalde de kendisini göstermeye başladı. Bunun en somut örneği AB tescillerindeki ürün sayımızın gider artmasını gösterebiliriz.” dedi.

“Peynir pazarında Fransa ve İtalya gibi oyuncularla yarışabiliriz”

Özgün ve doğal ürünler bakımından Türkiye’nin birçok ülkeye göre daha zengin bir konumda yer aldığının altını çizen Akbulut, “Parmigiano ve Comte peynirlerinin dünyada 1,5 milyar Euro’dan fazla pazar büyüklüğüne ulaştığını görüyoruz. Bizde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırıp markalaşma çalışmalarına ağırlık vererek peynir pazarında Fransa ve İtalya gibi oyuncularla yarışabiliriz.” diye konuştu.