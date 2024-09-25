Fabrikasında patlama olmuştu: Oba Makarna Mısır'da fason üretime yöneldi!
Sakarya’daki fabrikasında patlama meydana gelen Oba Makarnacılık, kaza sonrası fason üretim anlaşmalarına imza attı. Üretimde yaşanacak gecikmeler için yeni planı devreye alan şirket, hem Türkiye’de hem de Mısır’da bulunan 5 ayrı tesisle anlaştı.
Oba Makarnacılık Sakarya Hendek’teki fabrikasında yaşanan kaza sonrası fason üretim anlaşmaları yaptı.
Hem Türkiye hem de Mısır'da anlaşmalar yaptı
Şirket söz konusu anlaşmaları kaza sonrasında meydana gelebilecek eksik kapasitenin giderilmesi amacıyla yaptı. Anlaşmalar, hem Türkiye’de hem de lojistik ve işçilik maliyeti olarak avantajlar sunan Mısır’da bulunan toplamda 5 ayrı tesis ile yapıldı.
Ciro kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor
Bu anlaşmalar neticesinde şirket, üretimde herhangi bir ciro kaybının yaşanmayacağını öngördüğünü açıklamada belirtti.
Kaza sonrası yeniden üretim için 6 ay verilmişti
Oba Makarnacılık’ın Sakarya’daki fabrikasında patlama meydana gelmişti. Kaza sonrası açıklama yapan şirket kesin olmamakla birlikte, tesisin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtmişti.