FADA, Amerika hamlesiyle küresel büyümesini hızlandırdı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya merkezli ağır yük transfer arabası sistemleri üreticisi FADA, geliştirdiği yeni nesil transfer arabaları, otonom taşıma çözümleri, straddle carrier, hava yastıklı taşıyıcılar ve mühendislik odaklı intralojistik sistemleriyle küresel pazardaki büyümesini sürdürüyor. Sakarya’daki üretim tesisinde faaliyet gösteren şirket; enerji, demir-çelik, otomotiv, savunma sanayi ve ağır üretim sektörlerine yönelik geliştirdiği yüksek tonajlı taşıma sistemleriyle dikkat çekiyor. Bugün 4 kıtada aktif projeleri bulunan FADA, 20’den fazla ülkedeki iş birlikleri ve ihracat odaklı üretim yapısıyla Türkiye’nin mühendislik gücünü uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor.

Yeni nesil ağır yük taşıma sistemleri

FADA’nın geliştirdiği ürün gamında; yüksek tonajlı transfer arabaları, otonom AGV sistemleri, Straddle Carrier çözümleri, Düşük profil yüksekliğine sahip ağır yük taşıma araçları, hava yastıklı taşıyıcılar ve özel mühendislik gerektiren endüstriyel taşıma sistemleri yer alıyor. Şirket özellikle enerji sektörüne yönelik geliştirdiği çözümlerle öne çıkıyor. Transformatörler, BESS konteynerleri, beton köşkler, kablo tamburları ve yüksek tonajlı ekipmanların güvenli şekilde taşınmasına yönelik geliştirilen sistemler; saha koşullarına, operasyon senaryolarına ve yük yapısına göre özel olarak tasarlanıyor.

FADA’nın proje odaklı mühendislik yaklaşımı sayesinde her sistem; taşıma kapasitesi, manevra gereksinimleri, saha güvenliği ve operasyonel verimlilik kriterlerine göre optimize ediliyor.

Şirketin geliştirdiği çözümlerin temelinde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği yer alıyor. Tamamen elektrikli altyapıyla geliştirilen transfer sistemleri; düşük karbon emisyonu, sessiz operasyon ve kontrollü taşıma kabiliyeti ile modern intralojistik süreçlerine sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor.

FADA, geleceğin intralojistik sistemlerini yalnızca yüksek taşıma kapasitesiyle değil; akıllı kontrol sistemleri, operasyonel güvenlik ve çevreci mühendislik anlayışıyla şekillendirmeyi hedefliyor.

Amerika yapılanması ile uluslararası güçlenme

Küresel büyüme stratejisini hızlandıran FADA, Amerika’daki satış yapılanmasıyla Kuzey Amerika pazarındaki faaliyetlerini de genişletiyor. Amerika’daki satış ofisi üzerinden yürütülen çalışmalar kapsamında; enerji, ağır sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara daha hızlı ve doğrudan hizmet sunulması hedefleniyor.

FADA Genel Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere küresel pazarda marka bilinirliğini ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini söyledi. FADA’nın öne çıkan en önemli alanlarından birinin ise satış sonrası hizmet yaklaşımı olduğunu ifade eden Akyüz, şunları söyledi:

“Devreye alma, operatör eğitimleri, teknik servis, bakım ve saha destek süreçlerini projelerin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Satış sonrası destek ekibi, sistemlerin müşteri sahasında güvenli ve verimli şekilde çalışabilmesi için doğrudan yerinde destek sağlıyor. FADA olarak yalnızca taşıma ekipmanları üretmiyoruz. Yükü, operasyonu ve saha koşullarını birlikte analiz ederek projeye özel mühendislik çözümleri geliştiriyoruz. Güvenlik, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi aynı sistemde bir araya getirerek geleceğin ağır yük taşıma teknolojilerini geliştiriyoruz.”