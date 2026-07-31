FADA Mühendislik, ağır sanayi lojistiğinde küresel büyümesini hızlandırıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Elektrikli transfer sistemleri, 350 tonluk taşıma kapasitesi ve ABD yatırımıyla dikkat çeken FADA Mühendislik, transformatör üreticilerine yönelik geliştirdiği yüksek teknolojili intralojistik çözümlerle büyümesini sürdürüyor. Karayolları dışı ağır yük taşıma sistemleri ve endüstriyel transfer çözümleri geliştiren FADA Mühendislik, enerji sektörünün en kritik ekipmanlarından biri olan transformatörlerin üretim süreçlerine yönelik geliştirdiği yüksek kapasiteli taşıma sistemleriyle küresel pazarın aranan markası olma yolunda. Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki üretim tesislerinde faaliyet gösteren şirket, mühendislik altyapısı, Ar-Ge yatırımları ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle ağır sanayi lojistiğinde uluslararası oyuncular arasında yer almayı hedefliyor.

FADA Mühendislik Genel Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, şirketin vizyonunun karayolları dışı ağır endüstriyel taşımacılıkta küresel liderlik olduğunu belirterek, 15 yılı aşkın süredir endüstriyel taşıma sistemleri geliştirdiklerini söyledi. Akyüz, FADA Mühendislik olarak bugüne kadar 20’den fazla ülkede, 25’i aşkın farklı sektörde, 220’nin üzerinde müşteriye yönelik 700’ü aşkın proje tamamladıklarını ifade etti.

İhracat ağırlıklı bir büyüme stratejisi izlediklerini belirten Akyüz şu bilgileri verdi: “Dört kıtada faaliyet gösteren bir şirket olarak yalnızca makine üreticisi değil, ağır sanayi tesislerinin iç lojistik süreçlerini yöneten bütüncül bir mühendislik çözüm ortağı konumundayız. Straddle Carrier, hava yastıklı taşıyıcılar, her yöne hareket edebilen transfer arabaları, kablo tamburu taşıma sistemleri ve SPMT tabanlı özel projeler gibi yüksek katma değerli ürün gruplarıyla küresel pazarlara hizmet veriyoruz.”

Transformatör üreticilerine özel mühendislik çözümleri

İsmail Akyüz, FADA'nın geliştirdiği transfer sistemlerinin; transformatörlerin üretim hatları, test alanları, boya ve montaj istasyonları ile sevkiyat sahaları arasında güvenli ve milimetrik hassasiyetle taşınmasını sağladığını belirtti.

Ayrıca BESS (Batarya Enerji Depolama Sistemleri) konteynerleri, beton köşkler, kablo tamburları ve diğer yüksek tonajlı enerji ekipmanları için de projeye özel taşıma çözümleri geliştirdiklerini hatırlatan Akyüz şöyle devam etti: “Enerji sektöründe kullanılan güç transformatörleri, yüksek tonajları ve hassas yapıları nedeniyle üretim tesislerinde özel taşıma sistemleri gerektiriyor. Transformatörler üretimden sahaya ulaşıncaya kadar her aşamada yüksek hassasiyet gerektiren ürünlerdir. Biz yalnızca ağır yük taşımıyoruz; üreticilerimizin operasyonel sürekliliğini güvence altına alan mühendislik çözümleri sunuyoruz. FADA'nın son dönemde geliştirdiği en dikkat çekici projelerden biri ise 350 ton taşıma kapasiteli transformatör transfer arabası oldu. Tamamen elektrikli ve raysız çalışan sistem, sabit ray altyapısına ihtiyaç duymadan üretim tesislerinde esnek hareket kabiliyeti sunuyor. Senkronize tahrik sistemi, yük dengeleme teknolojisi ve hassas manevra özellikleri sayesinde yüksek tonajlı transformatörler güvenli şekilde taşınabiliyor. Önümüzdeki dönemde otonom navigasyon, enerji verimli batarya teknolojileri ve Endüstri 4.0 tabanlı akıllı taşıma sistemlerine yönelik Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak küresel pazardaki rekabet gücümüzü daha da yükselteceğiz.”