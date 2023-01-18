Fahiş aidat artışlarına karşı Çevre Bakanlığı özel birim kurdu

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Son dönemlerde apartman ve site aidatlarında fahiş artış yaşandığına yönelik şikayetlerin, toplu eylem aşamasına kadar yükselmesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık sitelere yönetim veren şirketlere yönelik mevzuat çalışmaları yürütmek üzere özel bir birim kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde Yapı Kooperatifleri Dire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü‘nün ismi Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Bu birimin kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla çalışmalar yapacağı belirtilen açıklamada, “Birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir” denildi.

Sözkonusu birim kanuni düzenleme çalışmasının ardından ikincil mevzuat çalışmaları yürütecek.

Açıklamada, “Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır” ifadeleri kullanıldı.