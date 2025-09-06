Fahiş aidatlar göç dalgası başlattı! Ödemeler kiralarla yarışıyor

  1. Ekonomim
Türkiye’de site aidatları kiralarla yarışıyor. Son üç yılda yüzde 367 artan aidat ödemeleri pek çok hanenin bütçesini sarstı. Muğla’da aidatlar rekor kırarken, İstanbul’da 10 bin TL’yi aşan aidatlar yeni bir göç dalgasını başlattı.

Site aidatlarındaki artış adeta kiralarla yarışıyor. Fahiş aidatlar nedeniyle 2025’in ilk yarısında Türkiye’de 186 bin aile taşınmak zorunda kaldı.

Fahiş aidatlar bütçeyi sarsıyor

Yüksek enflasyon, gelir erimesi ve kiralardaki astronomik artışlar vatandaşı zorlarken büyükşehirlerde apartman ve site aidatları ise hane bütçeleri üzerinde ciddi bir yük haline geldi.

Site aidatları 3 yılda yüzde 367 arttı

Türkiye genelindeki son bir yılda site aidatlarında yüzde 67.51’lik yüksek artış yaşanırken son üç yılda aidatlara yapılan zam miktarı yüzde 367’ye çıktı.

İstanbul'da 10 bin TL’yi aştı

Site ve apartman yönetim platformu Apsiyon’nun, ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi” raporuna göre, İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi merkez ilçelerinde aidatlar 10 bin TL’yi aşarak orta gelirli ailelerin bütçelerinde ciddi baskı oluşturmaya başladı.

Fahiş aidatlar yeni göç dalgası başlattı!

Yüksek aidatların en belirgin sonuçlarından biri taşınma hareketliliği oldu. 2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla hane fahiş miktarda artan aidatlar nedeniyle taşınmak zorunda kaldı. Bu dönemde Türkiye genelinde aidatlar nedeniyle taşınan hane sayısı 186 bin 714’ü buldu.

Araştırmaya göre, bu durum hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor.

Muğla'da rekor artış 

2025’te ortalama aidatların en yüksek olduğu il Muğla oldu ve ortalama aidat yüzde 134 artışla 8 bin 710 TL seviyesine ulaştı. Nefes'in haberine göre, ikinci sırada yer alan İstanbul’da aidat bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.84 artışla 6 bin 629 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise ortalama aidat 5 bin 49 liraya kadar çıktı. Aidatların en düşük olduğu iller ise 1.061 TL ile Uşak, 1.246 TL ile Hatay ve 1.287 TL ile Ordu oldu. Özellikle tatil ve yazlık bölgelerde aidatların tavan yapması dikkat çekiyor. Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgeler başta olmak üzere, Muğla’da aidatlarda yaşanan rekor artışlar son üç yılda yüzde 455’e ulaştı.

Enflasyon ve dövizle arttı

Site yönetimlerinin en büyük gider kalemi olan işçilik, bakım onarım, peyzaj ve enerji maliyetlerindeki artış aidatları da yükseltti. Rapora göre, aidatların hızlı yükselişinde özellikle asgari ücret ve enflasyondaki artış etkili oluyor. Temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı katlanıyor. Yedek parça, yenileme, tamir, yalıtım giderleri döviz ve enflasyon artış oranlarının üzerinde artıyor. Ülke genelindeki siyasi ve hukuki sorunlar da aidatları yükselten başka bir etken. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde en büyük zorluğun ise şeffaf yönetim ve mali disiplin olacağına işaret ediyor.

