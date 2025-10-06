Fahiş emlak fiyatlarına 172 milyon lira ceza kesildi

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam ettiği bildirildi.

Açıklamada Mayıs ayı sonunda yönetmelik değişikliği yapıldığı belirtilerek, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceklerinin de yönetmelik ile hüküm altına alındığı belirtilen açıklamada, “⁠Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir.

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde; •⁠ ⁠70 taşınmaz sahibi ve ⁠186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34.900.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada bu kapsamda bugüne kadar verilen toplam para cezasının ise 172 milyon lira olduğu aktarıldı.