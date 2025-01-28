Fahiş fiyat artışı iddiası: Yangın malzemesinde 395 firmanın 351’inden savunma istendi
Ticaret Bakanlığı 77 ilde yangın malzemesi alanında faaliyet gösteren 395 işletmenin 5154 ürününü denetledi. 395 firmanın 351’i Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.
ANKARA (EKONOMİ)
Bolu’da yaşanan otel yangını faciasının ardından yangın söndürme ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 77 ilde bulunan 395 firmada denetleme yaptı.
Denetlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 395 işletmeden 351’inin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilerek savunmalarının istendiği bildirildi.