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Fahiş fiyata geçit yok! Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimleri başladı

Ticaret İl Müdürlükleri, Ramazan ayına yönelik gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetimlerine bugün itibariyle başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Fahiş fiyata geçit yok! Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimleri başladı
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Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, toptancılar ve marketlerde bakliyat, et, yumurta, süt ürünleri gibi ana gıda maddelerinin bugünlerdeki fiyatlarını belirliyor. Ramazan ayına girerken ve ay içinde bu ürünlerin fiyatlarını tekrar kontrol edecek ekipler, fahiş artışlarla ilgili gerekli işlemleri uygulayacak.

"Ramazan ayına yönelik kontroller artırıldı"

Yetkililer, haksız fiyat artışlarına yönelik yıl boyunca rutin denetimlerinin olduğunu belirterek, özellikle ramazan ayına yönelik kontrollerini artırdıklarını söyledi.

Denetimlerde, fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgileri Ramazan ayına kadar kontrol edecek ekipler, özellikle haksız fiyat artışı başta olmak üzere usulsüzlüklere yönelik cezai işlem yapacak.

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