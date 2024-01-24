Fahiş fiyatla ekmek satanlara 55,9 milyon TL ceza kesildi

ANKARA (EKONOMİ) – Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun ocak toplantısında, fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve diğer piyasa bozucu hareketler kapsamındaki uygulamalara ocak ayı toplantısında toplam 103 milyon 161 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bunların içinde fiyat tarifesinin üzerinde fiyatlarla ekmek satışı yapan şirketlere 55 milyon 869 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Otomotivde de galericilere 27,1 milyon TL ceza uygulandı.

Yapılan yazılı açıklamada, haksız fiyat ve stokçulukla yapılan ihlalleri inceleyen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 35. toplantısında bazı dosyaları karara bağladığı bildirildi. Denetimler sonucu Kurul gündemine gelen dosyalardan, tarifenin üzerinde fiyatlarla ekmek satış yapan firmalara 55 milyon 869 bin TL ceza kesildi.

Kurulun değerlendirme alanlarında bulunan genel olarak stokçuluk olarak tanımlanan, piyasada darlık yaratıcı, denge ve rekabeti bozucu ihlaller kapsamında da 8 galericiye toplam 27 milyon 83 bin TL idari para cezası uygulandı.