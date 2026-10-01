Fahiş kazançların iadesi için hesaplar açıldı: SPK duyurdu

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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonları için “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açıldı.

Tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdikleri katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına “İsteğe Bağlı İade Hesapları” oluşturuldu.

İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek. Söz konusu tutarlar başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak.

Bu tutarlar, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacak.

Öte yandan, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanması amacıyla da Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına “Genel Hisse İade Hesabı” açıldı.

https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2026/istege-bagli-iade-hesaplarina-iliskin-duyuru