Fahiş rayiç bedel artışları için yeni düzenleme geliyor: Otomatik belirleme sistemi

Son dönemde kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan rayiç bedel artışları için düğmeye basıldı. AK Parti, konuyu yakından takip ederek yeni bir düzenleme tasarısı hazırlıklarına başladı.Parti yönetimi, Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu aracılığıyla ortak bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre taslak, bedelin her yıl sabit oranlarla otomatik belirlenmesini ve olağanüstü piyasa koşullarında komisyon müdahalesi ile kontrol edilmesini öngörüyor. Taslağın, Meclis açılır açılmaz TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Otomatik belirleme sistemi

Edinilen bilgilere göre hazırlanan taslak çalışmada, rayiç bedelin belirlenmesinde komisyonların devreye girmesi yerine her yıl sabit oranlarla ve yeniden değerleme oranına benzer bir sistemle otomatik olarak artması yer alıyor. Bu sistemle belediyelerin insiyatifiyle ortaya çıkan ani ve yüksek artışların önlenmesi amaçlanıyor.

Olağanüstü piyasa koşullarında komisyon devreye girecek

Taslakta ayrıca, normal piyasa şartlarında rayiç bedelin otomatik olarak artması esas alınırken, olağanüstü piyasa koşullarında komisyonun devreye girmesi maddesi de yer alıyor. Bu mekanizma, piyasa koşullarında ani dalgalanmaların meydana geldiği durumlarda, rayiç bedelin komisyon kararıyla belirlenmesini sağlayacak. Böylece sistem, hem piyasanın doğal işleyişine müdahale etmeyecek hem de kontrolsüz artışların önüne geçecek.