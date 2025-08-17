Fahiş site aidatlarına sıkı denetim: Bakanlık harekete geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların kabusu haline gelen fahiş site aidatlarına karşı köklü bir denetim mekanizması devreye sokuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle:

- Aidatlar şeffaflaşıyor - Herkes ne kadar ödeyeceğini bilecek

- Harcama kalemleri görülebilecek - Nereye ne kadar para gittiği açıkça takip edilebilecek

- Yönetim şirketleri sınıflandırılacak - Performansı düşük firmaların yetkileri kısıtlanacak

"Kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerek"

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir." şeklinde konuştu. Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.