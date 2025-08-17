  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fahiş site aidatlarına sıkı denetim: Bakanlık harekete geçti!
Takip Et

Fahiş site aidatlarına sıkı denetim: Bakanlık harekete geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site sakinlerinden talep edilen fahiş aidatlar nedeniyle yeni bir düzenleme yolda olduğunu duyurdu. Bakanlık, site yönetimlerini daha sıkı denetimlere tabi tutacak ve yönetim şirketlerini performanslarına göre sınıflandıracak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fahiş site aidatlarına sıkı denetim: Bakanlık harekete geçti!
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların kabusu haline gelen fahiş site aidatlarına karşı köklü bir denetim mekanizması devreye sokuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle:

- Aidatlar şeffaflaşıyor - Herkes ne kadar ödeyeceğini bilecek

- Harcama kalemleri görülebilecek - Nereye ne kadar para gittiği açıkça takip edilebilecek

- Yönetim şirketleri sınıflandırılacak - Performansı düşük firmaların yetkileri kısıtlanacak

"Kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerek"

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir." şeklinde konuştu. Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç yıldır artıyorİnşaat sektöründe çalışan sayısı üç yıldır artıyorEkonomi

 

TPAO'nun iki ildeki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldıTPAO'nun iki ildeki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldıEkonomi

 

Ekonomi
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
İkinci el konut fiyatlarında denetimler sıklaştırıldı
İkinci el konut fiyatlarında denetimler sıklaştırıldı
İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç yıldır artıyor
İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç yıldır artıyor
Ticaret Bakanlığı alarmda: Kırtasiye malzemelerine sıkı denetim!
Kırtasiye malzemeleri mercek altında!
Ticaret Bakanlığı 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Zam pazarlığında yeni görüşme: Anlaşma sağlanamazsa memurlar iş bırakacak
Anlaşma sağlanamazsa memurlar iş bırakacak