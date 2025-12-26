Fahiş site aidatlarına yasal müdahale geliyor: Torba teklif Meclis yolunda

Türkiye genelinde konut ve kira bedellerindeki artışa ek olarak site aidatları da ciddi şekilde yükselirken, bu artışların birçok yerde enflasyon oranlarının üzerine çıktığı görülüyor. Yüksek aidat yükü özellikle büyük şehirlerde vatandaşları zor durumda bırakırken, yalnızca bu yıl İstanbul’da yaklaşık 117 bin kişinin artan aidat giderleri nedeniyle ev değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Artan şikâyetler üzerine site aidatlarına yönelik yasal düzenleme hazırlıkları da hız kazandı. AK Parti’nin, yılın ilk haftasında fahiş aidat uygulamalarını da kapsayan bir torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yapılacak değişikliklerin de yer alacağı teklifin, altı-yedi farklı kanunda düzenleme içeren toplam 28 maddeden oluşması planlanıyor.

AK Parti'li kaynaklar, öngörülen düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mevcut uygulamada site yönetimleri giderlerini şeffaf olarak ilan etmiyor, hep ortalama miktarlar üzerinden yapıyor. Sitelerde toplanan aidatlarda gelişigüzel, insanları rahatsız edecek şekilde fahiş artışlar yapılıyor. Aidatların nereye harcandığına dair belirsizlikler var. Bunu disipline eden, yüksek aidatların sitenin Genel Kurulu’nun onayıyla yapılacağı bir usul getirilecek.

Uygulamada ‘ihtiyacımız var’ denilerek ‘avans’ adı altında her bir daireden belli miktar toplanıyor ama bu toplanan miktar, yapılacak iş için gereken miktarın çok üstünde olabiliyor. O iş daha düşük bedelle de yapılabiliyor veya hiç yapılmayabiliyor."

Site aidatlarına proje ve Genel Kurul şartı geliyor

"Vatandaş bu uygulamadan rahatsız, ‘kiradan çok aidat ödüyorum’ diye. Getireceğimiz düzenlemeye göre yapılacak iş proje onaylı olacak. Yani sitede bakım-onarım, altyapı, demirbaş yenileme, tadilat gibi bir iş yapılacaksa ‘bunun maliyeti nedir, ne yapılacak, fiyat teklifi alınmış mı’ buna göre bir proje onayı alınması gerekecek.

Sitelerde basit müdahale gerektirecek işler dışında yapılacak işler için Genel Kurul’un onayının alınması şartını getiriyoruz. Önce kat malikleri bunu onaylayacak, ondan sonra aidata dönüşecek. Her türlü gider bir proje dahilinde yapılacak. Yüksek aidata sebebiyet veren konuya itirazları varsa kat malikleri Genel Kurul’da bunu yapacak.”