Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, komisyonda

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Karaismailoğlu, "Hepimizin bildiği üzere ülkemiz bir deprem ülkesidir. Mevcut yapı stokumuzun taşıdığı riskler, yapı güvenliği alanında yeni ve bütüncül düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan kanun teklifinde yapı güvenliğinin artırılması, kaçak ve denetimsiz yapılaşmanın önlenmesi, yangın güvenliğine ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik hükümler yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Veriler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilecek

Kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu belirtti. Yeşildal, "Yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapıların belirlenerek, fen ve sanat standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerinin oluşturulmasına yönelik iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmalarının ivedi şekilde yapılması önem arz etmektedir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak, mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi için bazı hukuki düzenlemeler yapılırken, diğer taraftan kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için bazı yaptırımlar öngörülmektedir. Ayrıca, yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması için kontrol, denetim ve yaptırım mekanizmalarının geliştirilmesinin de sağlıklı yapılaşmanın önemli bir parçasını oluşturduğu göz önüne alınarak düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede Tapu Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, değerleme kuruluşlarınca düzenlenen değerleme raporlarında yer alan, taşınmaza ilişkin verinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getirilmekte ve verinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirleneceği düzenlenmektedir" diye konuştu.

"Aidat artışlarıyla ilgili düzenleme getiriyoruz"

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen sosyal konut projelerinde damga vergisi istisnası olacağını kaydeden Yeşildal, "Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, keyfiliği önlemek adına özellikle toplu yaşamların olduğu sitelerde aidat artışlarıyla ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle, 5'te 4 olan karar nisabının 3'te 2 olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

"Mağduriyet yaşanmamasını amaçlıyoruz"

Yeşildal, teklifle Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yapı kooperatiflerinin son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesaplanmadan ortaklara tapu devri yapmalarının önüne geçilmesini ve mağduriyet yaşanmamasını amaçlıyoruz. Burada kooperatiflerle ilgili güncelde vatandaşımızın yaşadığı bir sorun var. Henüz yapılaşma tamamlanmadan birçok vatandaşımızın mağdur olduğu, sahada hepimizin karşılaştığı konulardır. Bunu ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi teklif ediyoruz. Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonucunda ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla kanuna, 'Çevre danışmanlık firması' ve 'Yetkilendirilmiş kişi' tanımları ve uygulanacak yaptırımlar eklenmektedir. Anayasa Mahkememiz daha önce yapılan düzenlemeyi bu gerekçeyle iptal etmişti. Teklifimizle oradaki hukuki boşluğu ortadan kaldıracak ve bu kavramları somut olarak tanımlamış olacağız."

"TOKİ doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilecek"

Toplu Konut Kanunu'nda da düzenleme yapılacağını aktaran Yeşildal, "TOKİ tarafından yapılan sözleşmelerde elektronik ortamda kimlik doğrulanması yapılabilmesi, TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesi, TOKİ'nin her türlü dava ve icra işlemlerinde bazı vergi ve harçlardan muaf tutulması ve sosyal konut alanı içerisinde bulunan yerlerde sürecin daha verimli ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla devir veya acele kamulaştırma yapılabilmesi düzenlenmektedir. Burada da muradımız şudur; bildiğiniz gibi TOKİ elektronik ortamda sorumluluğu da üstlenerek bu işlemleri yaptığı zaman aslında hem kurumun işi kolaylaşacak ama daha çok vatandaşımızın işi kolaylaşacak. E-devlet üzerinden çeşitli iletişim araçlarıyla bu işlemlerin yapılabilmesinin önünü açmış oluyoruz. Bir diğer husus mirasçılık belgesi çıkarma yetkisini TOKİ'miz alabiliyordu ama bunun için mahkemelere müracaat etmesi gerekiyordu. Oluşan durumlara göre, hak sahibinin vefatı durumunda, mirasçıların konuyu takip etmemesi durumunda devletin işi durmamalı. Dolayısıyla, Toplu Konut İdaresi burada mahkemeye müracaat etmeksizin işleri daha hızlı ve sağlıklı yönetebilmesi için işlemleri yürütecek" değerlendirmesinde bulundu.