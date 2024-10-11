Faik Öztrak'tan TÜİK'e: Çelişkiler sürüyor, mızrak çuvala sığmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), düzeltilmiş Gelir Dağılımı İstatistikleri, Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri ve Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı verilerini yayımladı.

Eski Hazine Müsteşarı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, verilerde güvenilirliğe dikkat çekerken, son yayımlanan hali için de “Bu düzeltmeye rağmen verideki tutarsızlık devam ediyor” dedi.

"Verideki tutarsızlık devam ediyor"

Gelir adaletine yönelik önemli bir gösterge olan Gini katsayısındaki artışa karşın, en zengin yüzde 5’lik kesim ile en yoksul yüzde 5’lik kesimin arasındaki farkın 2023 yılında daralmasının çelişki olduğuna işaret eden Öztrak’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

“TÜİK, yayımladığı gelir dağılımı istatistiklerinde, izafi kira gelirlerinde hesap hatası yaptığını açıkladı...

8 ay önce yayınladığı 2023 Gelir Dağılımı İstatistiklerini dün düzeltti.

Öncelikle, hesap hatası gerekçesiyle yapılan düzeltmeler, kurumun zaten dibe vurmuş olan güvenilirliğini yok ediyor. Bu veriler yayımlanmadan önce kim tarafından kontrol ediliyor, kalite kontrolü yapan bir heyet yok mu?

Yeni yayımlanan düzeltilmiş verilere gelirsek, önceki veride 2023 için 0,433 olan GINI katsayısı 0,420’ye düşürülüyor. Yani, gelir dağılımı adaleti önceki veriye göre düzeliyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor… Bu düzeltmeye rağmen verideki tutarsızlık devam ediyor.

"2023’te tersine dönüyor"

Geçtiğimiz 15 yıla baktığımızda; gelir dağılımı adaletinin ölçülmesinde kullanılan GINI katsayısı arttıkça (yani gelir dağılımı adaleti bozuldukça) toplumun en zengin %5’lik kesimi ile en yoksul %5’lik kesimi arasındaki gelir makasının açıldığı görülüyor. Zaten böyle olması beklenir. Ama 2023’te bu tersine dönüyor.

Gelir dağılımı adaleti bozulurken, En zengin ve en yoksul arasındaki makas da açılacağına daralıyor. İşsizlik, enflasyon, büyüme derken, anlaşılan TÜİK’in sihirli değneği Gelir Dağılımı İstatistiklerini de değmeye başlamış…”