Faiz adımı dijital davranış dinamiklerini değiştirdi: Kredi aramaları hızlandı, mevduat yavaşladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde üst üste üç kez indirime giderek gevşeme adımlarını sürdürürken, kredi ve mevduat faizlerindeki değişim tüketicilerin dijitalde finansal ürün arama eğilimini güçlendirdi. Kredi faizlerindeki gerileme internette kredi aramalarını yukarı taşırken, mevduat faizlerindeki düşüş bu alandaki arama hacmini aşağı yönlü etkiledi.

Hesap.com verilerine göre kredi aramaları temmuz ayındaki politika faiz indirimini takiben son 3 ayda yaklaşık yüzde 20 artış göstererek toplamda 15 milyonun üzerine çıktı. İnternet üzerindeki mevduat faizi aramalarında ise yüzde 15’lik bir düşüş yaşandı ve toplam hacim 10 milyona çekildi.

Kredi faizleri düşüş eğiliminde

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı, şunları söyledi: “2024’ün ilk çeyreğinden bu yana süren gevşeme adımları, tüketicilerin finansal eğilimini etkiliyor. Politika faizinin ekim ayında yüzde 39,50 seviyesine çekilmesiyle yeni açılan ihtiyaç kredilerine uygulanan ağırlık faiz oranı 2024 yılının ilk çeyrek seviyelerine gerileyerek, vergiler hariç aylık yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayı itibarıyla konut kredilerinde ağırlıklı ortalama oran yüzde 2,71 olarak gerçekleşirken, taşıt kredilerinde bu oran yüzde 2,63 oldu.”

Mevduat faizleri hâlâ cazibesini koruyor

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin toplamından oluşan tüketici kredilerinin 2,7 trilyon liraya ulaştığını ve yılbaşından itibaren yüzde 33,6’lık büyüme sergilediğini aktaran Kalaycı, “Söz konusu dönemde ihtiyaç kredilerinde yüzde 40’lık büyüme gözlenirken, yılbaşından bu yana 20 milyonun üzerinde ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşti. Ortalama ihtiyaç kredisi tutarı ise 90 bin lira oldu. Ocak-Ekim 2025 döneminde konut satışları geçtiğimiz seneye göre yüzde 16 artarak, 1,29 milyon adet olarak gerçekleşirken; ipotekli konut satışları da yüzde 64 artarak 186 bin adet oldu. Bu artışla birlikte toplam konut kredisi hacmi yüzde 26 büyüyerek, 647 milyar liraya ulaştı. Ortalama konut kredisi kullanım tutarı ise 1,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Taşıt kredileri ise araç değeri limitleri nedeniyle bu yıl yüzde 35 oranında küçülerek, 49 milyar TL seviyesine geriledi” dedi. Bir sonraki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 11 Aralık’ta olacağını hatırlatan Kalaycı, Merkez Bankası’nın faiz kararında ekim ve kasım ayı enflasyon verilerinin belirleyici olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Politika faizlerindeki indirim süreci devam ettikçe, kredi faizlerindeki düşüş bireylerin krediye olan ilgisini canlı tutarken, mevduat faizleri hâlâ cazibesini koruyarak tasarruf talebinin sürmesini sağlayacaktır.”